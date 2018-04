Slovenski tenisači še petič v boj za obstanek

Dvoboj odpirata Mike Urbanija in Cem Ilkel

6. april 2018 ob 18:15

Portorož - MMC RTV SLO, STA

Slovenska teniška reprezentanca si bo ta konec tedna v Portorožu skušala zagotoviti obstanek v drugi evroafriški skupini Davisovega pokala. Slovenci, ki bodo igrali brez Blaža Role in Blaža Kavčiča, morajo premagati Turčijo.

Prvo ime slovenske vrste je Aljaž Bedene, trenutno 48. tenisač na svetovni računalniški lestvici, ki je z naskokom najboljši igralec ta teden v Portorožu. A v Davisovem pokalu so za zmago potrebne tri točke, kar pomeni, da bo moral eno prinesti nekdo od preostalih treh reprezentantov, Nik Razboršek (778.), Tom Kočevar Dešman (791.) ali Mike Urbanija (963.), oziroma slovenska dvojica.

Kapetan Miha Mlakar je na mesto drugega igralca uvrstil Urbanijo, ki bo v soboto ob 12. uri tudi odprl dvoboj s Turčijo. Na peščenem igrišču v Portorožu bo imel za tekmeca 255. igralca na svetu Cema Ilkela. Nato sledi še partija Aljaž Bedene - Altug Celikbilek (470.).

Ključna bo igra dvojic

V ekipi ni Blaža Kavčiča, ki je pred nekaj tedni napovedal slovo od reprezentančnega dresa, ter Blaža Role, ki je dal prednost osebni karieri in trenutno uspešno nastopa na turnirju challenger v Panami. Kapetan Miha Mlakar upe polaga predvsem na igro dvojic, v kateri bo kljub lažji poškodbi noge zaigral Aljaž Bedene, njegov partner pa bo Tom Kočevar Dešman. "Ta teden smo uigravali predvsem dvojico in mislim, da imamo s Tomom pravo orožje za Turke. Vsekakor sem optimističen in pričakujem zmago," pravi Miha Mlakar.

Bedene rahlo poškodovan

Aljaž Bedene bo v Portorožu nastopil rahlo poškodovan, saj ima že od turnirja v Braziliji pred nekaj tedni težave s stegensko mišico. "Čeprav zaradi zdravja ne bi bilo dobro, da nastopim, bom igral vse tri dvoboje in skušal Sloveniji priigrati zmago. Davisov pokal je zame užitek, smo odlična ekipa in ne glede na to, da ne bom stoodstotno pripravljen, mislim, da lahko igram dovolj dober tenis, da dobimo tri točke," pravi Aljaž Bedene, ki ni mogel mimo dejstva, da Sloveniji manjkata dva vodilna igralca.

"Glede na to, da se je sestava reprezentance letos prilagodila željam Blaža Kavčiča, ne razumem njegove odločitve o koncu kariere. Žal mi je, da ne bo več del ekipe, hkrati pa mu želim vse dobro v nadaljevanju kariere. Jaz bom še dolgo igral za Slovenijo, prav tako mislim, da tudi Blaž Rola, zato moramo zmagati ta konec tedna in nadaljevati našo reprezentančno zgodbo," je dodal Bedene.

Slovenci vedno obstali v drugi evroafriški skupini

Slovenija bo petič v zgodovini igrala dvoboj za obstanek v drugi evroafriški skupini. Vse do zdaj je dobila in to nadvse prepričljivo z razliko v nizih 18:2. Z maksimalnih 5:0 je 1996 in 1999 ugnala Malto oziroma Senegal, s 4:1 pa je bila na gostovanjih boljša od Irske (2006) in Tunizije (2008). V tretji evroafriški skupini, kamor lahko zdrsne, če izgubi proti Turčiji, je Slovenija igrala le kot novoustanovljena zveza leta 1991.

Če ta statistika govori v našo korist, pa ni tako, ko gre za dvoboje, ki jih je Slovenija odigrala v Portorožu. Od petih je dobila le enega, leta 2002 proti Irski. Na slovenski obali je Slovenija dobila le osem nizov, izgubila pa šestnajst. Premagale so jo Zimbabve, Poljska, Maroko in nazadnje 2014 Izrael.

TENIS



DAVISOV POKAL



2. EVROAFRIŠKA SKUPINA, za obstanek



Portorož (pesek):

SLOVENIJA - TURČIJA



Sobota ob 12.00:

Urbanija - Ilkel



Bedene - Celikbilek



Nedelja ob 11.00:

Bedene/Kočevar Dešman - Agabigun/Altuna



Bedene - Ilkel



Urbanija - Celikbilek

A. V.