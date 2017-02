Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Katarina Srebotnik te dni igra v Dubaju. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Srebotnikova uspešno začela turnir v Dubaju

V naslednjem krogu nasprotnici iz Romunije in Ukrajine

21. februar 2017 ob 12:23

Dubaj - MMC RTV SLO

Slovenska teniška igralka Katarina Srebotnik je zmagovito začela turnir v Dubaju z nagradnim skladom 2,3 milijona ameriških dolarjev.

Srebotnikova in njena ameriška teniška partnerica Abigail Spears sta premagali Ukrajinki Ljudmilo in Nadjo Kičenok s 6:2 in 6:3, v osmini finala pa ju čaka romunsko-ukrajinsko kombinacija Raluca Olaru/Olga Savčuk.

Dubaj, dvojice:

SREBOTNIK (SLO)/SPEARS (ZDA) - L. KIČENOK (UKR)/N. KIČENOK (UKR)

6:2, 6:3

M. L.