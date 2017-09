Stephensova v mesecu dni od 934. mesta do grand slama

V finalu Odprtega prvenstva ZDA v New Yorku je Sloane Stephens premagala rojakinjo Madison Keys s 6:3 in 6:0. Za obe Američanki je bil to prvi nastop v finalu turnirja za grand slam.

Finalni obračun dveh prijateljic je trajal le uro in minuto. Keysova je bila preveč nervozna, naredila je kar 30 neizsiljenih napak. Stephensova je poklonila le šest točk in za zmago prejela 3,7 milijona ameriških dolarjev. Razmerje v osvojenih točkah je bilo kar 60:39.

V prvem nizu je Keysova izgubila začetni udarec v peti igri in deveti igri, priigrala si ni niti ene priložnosti za brejk. Stephensova je dobila zalet ob koncu prvega niza in vse ključne točke je odigrala odlično. Nanizala je kar osem iger zapored.

"To je najbolj neverjeten trenutek v mojem življenju. Operacijo stopala sem imela 23. januarja. Če bi mi nekdo takrat rekel, da bom zmagala na US Opnu, bi mu odgovorila, da je to pač nemogoče. Z Madison sva dolgoletni prijateljici in to je prav poseben trenutek za obe. Zelo bi ji privošila zmago na grand slamu, a remijev v tenisu ni. Zdaj je verjetno najbolje, da kar končam kariero, saj take zgodbe ni mogoče nadgraditi," se je pošalila Stephensova, ki je poseben govor namenila tudi materi. Odločitev, da jo z enajstimi leti vpiše na teniško akademijo se je močno obrestovala.

"Tokrat nisem igrala najboljšega tenisa. Če že moram izgubiti, sem vesela, da sem prav proti prijateljici Sloane. Letošnje leto je bilo polno vzponov in padcev, vmes sem imela operacijo," je poudarila Keysova, ki se bo lahko tolažila z 1,8 milijona zelencev.

V ponedeljek bo na 17. mestu na lestvici WTA

Stephensova je januarja prestala operacijo stopala, turnir v New Yorku pa je bil šele njen peti v tej sezoni. Še na začetku avgusta je bila 934. igralka na svetu. Na ameriški turneji na trdi podlagi je že blestela, v Torontu in Cincinnatiju je prišla do polfinala. Na igriščih Flushing Meadowsa je ujela življenjsko formo, v polfinalu je ugnala Venus Williams v pravi poslastici nočnega sporeda v četrtek. Po največji zmagi v karieri se bo povzpela na 17. na lestvici ATP.

Tudi Keysova je letos prestala operacijo. Po Roland Garrosu je imela težave z levim zapestjem. Trenerka Lindsay Davenport jo je odlično pripravila na zadnji grand slam sezone. V polfinalu je oddala le tri igre proti rojakinji CoCo Vandeweghe.

Hingisova in Murray zmagovalca med mešanimi dvojicami

Švicarka Martina Hingis in Britanec Jamie Murray sta zmagala v konkurenci mešanih dvojic. Prva nosilca sta v finalu s 6:1, 4:6 in 10:8 premagala tretjepostavljeno tajvansko-novozelandsko navezo Hao-Čing Čan/Michael Venus.

Za Hingisovo in Murrayja je to drugi zaporedni naslov na turnirjih za grand slam, najboljša sta bila že v Wimbledonu. Hingisova in Murray sta sicer dobila vseh deset dvobojev, v katerih sta igrala skupaj. Za naslov v New Yorku sta prejela 150.000 dolarjev.

Finale, ženske:

STEPHENS (ZDA) - KEYS (ZDA/15)

6:3, 6:0





Statistika Keys

Stephens

Prvi servis (%) 73 75 Asi 3 0 Dvojne napake 1 0 Neizsiljene napake 30 6 Winnerji 18 10 Osvojene točke 39 60 Osv. točke na mreži 9/15 5/5 Priložnosti za brejk 0/3 5/12



Zmagovalke OP-ja ZDA v zadnjih 30 letih:

1987 Martina Navratilova

1988 Steffi Graf

1989 Steffi Graf

1990 Gabriela Sabatini

1991 Monica Seles

1992 Monica Seles

1993 Steffi Graf

1994 Arantxa Sanchez-Vicario

1995 Steffi Graf

1996 Steffi Graf

1997 Martina Hingis

1998 Lindsay Davenport

1999 Serena Williams

2000 Venus Williams

2001 Venus Williams

2002 Serena Williams

2003 Justine Henin-Hardenne

2004 Svetlana Kuznjecova

2005 Kim Clijsters

2006 Marija Šarapova

2007 Justine Henin

2008 Serena Williams

2009 Kim Clijsters

2010 Kim Clijsters

2011 Samantha Stosur

2012 Serena Williams

2013 Serena Williams

2014 Serena Williams

2015 Flavia Pennetta

2016 Angelique Kerber

2017 Sloane Stephens



Mešane dvojice, finale:

HINGIS/MURRAY (ŠVI/VB/1) -

ČAN/VENUS (TJV/NZL)

6:1, 4:6, 10:8

