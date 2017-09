Stephensova v mesecu dni od 957. mesta do grand slama

9. september 2017 ob 22:00,

zadnji poseg: 9. september 2017 ob 23:25

New York - MMC RTV SLO

V finalu Odprtega prvenstva ZDA v New Yorku je Sloane Stephens premagala rojakinjo Madison Keys s 6:3 in 6:0. Za obe Američanki je bil to prvi nastop v finalu turnirja za grand slam.

Stephensova je januarja prestala operacijo stopala, turnir v New Yorku pa je bil šele njen peti v tej sezoni. Še na začetku avgusta je bila 957. igralka na svetu. Na ameriški turneji na trdi podlagi je že blestela, v Torontu in Cincinnatiju je prišla do polfinala. Na igriščih Flushing Meadowsa je ujela življenjsko formo, v polfinalu je ugnala Venus Williams v pravi poslastici nočnega sporeda v četrtek.

Tudi Keysova je letos prestala operacijo. Po Roland Garrosu je imela težave z levim zapestjem. Trenerka Lindsay Davenport jo je odlično pripravila na zadnji grand slam sezone. V polfinalu je oddala le tri igre proti rojakinji CoCo Vandeweghe.

Hingisova in Murray zmagovalca med mešanimi dvojicami

Švicarka Martina Hingis in Britanec Jamie Murray sta zmagala v konkurenci mešanih dvojic. Prva nosilca sta v finalu s 6:1, 4:6 in 10:8 premagala tretjepostavljeno tajvansko-novozelandsko navezo Hao-Čing Čan/Michael Venus.

Za Hingisovo in Murrayja je to drugi zaporedni naslov na turnirjih za grand slam, najboljša sta bila že v Wimbledonu. Hingisova in Murray sta sicer dobila vseh deset dvobojev, v katerih sta igrala skupaj. Za naslov v New Yorku sta prejela 150.000 dolarjev.

Finale, ženske:

STEPHENS (ZDA) - KEYS (ZDA/15)

6:3, 6:0



Mešane dvojice, finale:

HINGIS/MURRAY (ŠVI/VB/1) -

ČAN/VENUS (TJV/NZL)

6:1, 4:6, 10:8

