Teniška klasika, 38. poglavje: Nadal - Federer 4:6, 2:2

Federer dobil vse letošnje obračune

15. oktober 2017 ob 10:33,

zadnji poseg: 15. oktober 2017 ob 11:36

Šanghaj - MMC RTV SLO

Teniški navdušenci so dočakali še eno teniško klasiko med velikanoma Rafo Nadalom in Rogerjem Federerjem, 38. po vrsti. Finale ATP mastersa v Šanghaju se je začel ob 10.30.

To je sicer že četrti obračun sezone med velikima rivaloma, Federer pa lovi že svojo peto zaporedno zmago proti Špancu. Niz se je začel v Baslu leta 2015. Skupno je sicer v prednosti Nadal, ki je od 37 obračunov zmagal na 23.

To je sicer tretji finalni nastop za Federerja v Šanghaju in prvi po naslovu leta 2014. Letos je dobil pet od šestih finalov. Španec nastopa v svojem drugem finalu v Šanghaju.

Prva tunirska zmaga za Šarapovo po vrnitvi

Rusinja Marija Šarapova je osvojila prvi turnir, odkar se je po prestani dopinški kazni vrnila na teniška igrišča. V finalu pol milijona dolarjev vrednega turnirja WTA v kitajskem Tiandžinu, kjer je bila njena tekmica Belorusinja Arina Sabalenka, je zmagala s 7:5 in 7:6 (8). Petkratna zmagovalka turnirjev za grand slam in nekoč prva igralka sveta, ki je zdaj šele na 86. mestu lestvice WTA, je slavila prvič po vrnitvi v teniški svet po 15 mesecih prepovedi nastopanja oziroma prvič po dveh letih in pol.

"Zame je ta zmaga nekaj posebnega. Vedno se je bom spominjala," je po uspehu dejala ruska igralka. Po prestani kazni zaradi dopinškega prekrška se je vrnila aprila letos na turnirju v Stuttgartu, v Tiandžinu pa je nastopila s povabilom prirediteljev. Skupno je to za Rusinjo 36. zmaga v karieri.

Mednarodni turnir ATP serije 1.000, Šanghaj

(5.924.890 am. dolarjev, trda podlaga)



Finale, nedelja ob 10.30:

NADAL (ŠPA/1) - FEDERER (ŠVI/2)

4:6, 2:2

