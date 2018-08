Đoković za uvod Toronta ugnal Bašića

V drugem krogu z domačinom Polanskyjem

7. avgust 2018 ob 21:48

Toronto - MMC RTV SLO

Srbski tenisač Novak Đoković je v prvem krogu turnirja v Torontu s 6:3 in 7:6 porazil Mirzo Bašića iz Bosne in Hercegovine. To je bil prvi posamični dvoboj Đokovića po zmagi v Wimbledonu.

Đoković bi se moral pomeriti s Korejcem Hyeonom Chungom iz Južne Koreje, ki ga je januarja presenetil v Avstraliji. A Korejec je tik pred začetkom predal dvoboj, tako da ga je zamenjal srečni poraženec Bašić.

Đoković je do zmage v prvem nizu prišel, potem ko mu je uspel brejk v šesti igri. Tudi v drugem nizu je kazalo na gladko zmago Noleta, ki je z brejkom v sedmi igri povedel s 4:3. A Bašić je že v naslednji igri vrnil udarec, tako da je odločala podaljšana igra, v kateri so vendarle odločile izkušnje in kvaliteta Srba, ki je zmagal s 7:3.

Đoković se bo v drugem krogu pomeril s Kanadčanom Petrom Polanskyjem, ki je izločil Avstralca Matthewa Ebdena.

TENIS



MEDNARODNI TURNIR ATP SERIJE 1.000



TORONTO, 1. krog, tabela

(5.315.025 evrov, trda podlaga)



NADAL (ŠPA/1) prost



PAIRE (FRA) - DONALDSON (ZDA)

6:3, 6:4

FUCSOVICS (MAD) - SOUSA (POR)

6:4, 7:6

WAWRINKA (ŠVI) - KYRGIOS (AVS/16)

1:6, 7:5, 7:5

SCHWARTZMAN (ARG/11) - EDMUND (VB)

6:1, 6:2

QUERREY (ZDA) - MANNARINO (FRA)

6:2, 7:5

ČORIĆ (HRV) - POSPISIL (KAN)

6:4, 6:3

ČILIĆ (HRV/6) prost

DEL POTRO (ARG/3) prost



HAASE (NIZ) - NIŠIKORI (JAP)

7:5, 6:1

CHARDY (FRA) - SHAPOVALOV (KAN)



FOGNINI (ITA/14) - JOHNSON (ZDA)



CARRENO BUSTA (ŠPA/12) - NIŠIOKA (JAP)

6:0, b. b.

HAČANOV (RUS) - KRAJINOVIĆ (SRB)

6:3, 6:2

HERBERT (FRA) - RAMOS VINOLAS (ŠPA)

4:6, 6:3, 6:4

ISNER (ZDA/8) prost

DIMITROV (BLG/5) prost



VERDASCO (ŠPA) - GOJOWCZYK (NEM)

6:2, 6:2

TIAFOE (ZDA) - CECCHINATO (ITA)

7:6, 6:1

RAONIC (KAN) - GOFFIN (BEL/10)

6:3, 6:4

HARRISON (ZDA) - MCDONALD (ZDA)

6:4, 6:2

IVAŠKA (BLR) - SUGITA (JAP)

6:2, 6:3

DONSKOJ (RUS) - RUBLJOV (RUS)



ANDERSON (JAR/4) prost

THIEM (AVT/7) prost



CICIPAS (GRČ) - DŽUMHUR (BIH)

6:3, 7:6

POLANSKY (KAN) - EBDEN (AVS)

7:6, 6:4

ĐOKOVIĆ (SRB/9) - BAŠIĆ (BiH)

6:3, 7:6 (3)

MEDVEDEV (RUS) - SOCK (ZDA/13)

6:3, 3:6, 6:3

AUGER ALIASSIME (KAN) - POUILLE (FRA)



KLAHN (ZDA) - FERRER (ŠPA)

7:6, 6:4

A. ZVEREV (NEM/2) prost

A. V.