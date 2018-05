Hercogova in Zidanškova napredovali v Rabatu

1. maj 2018 ob 21:11

Rabat - MMC RTV SLO, STA

Slovenski teniški igralki Polona Hercog in Tamara Zidanšek sta se na turnirju v Rabatu prebili v drugi krog. Hercogova je z 2:6, 7:5 in 6:4 izločila Slovakinjo Dominiko Cibulkovo, Zidanškova pa s 6:4 in 6:2 Poljakinjo Magdo Linette.

20-letna Zidanškova nadaljuje dobre igre v Maroku. Potem ko se je na glavni turnir prebila iz kvalifikacij, je po uri in 44 minutah ugnala 71. igralko sveta Linettovo. V drugem krogu bo Zidanškova igrala z boljšo iz dvoboja med Američanko Bethanie Mattek-Sands in Hsieh Su-Wei iz Tajpeja.

Hercogova porazila drugo nosilko

Hercogova pa je po kar dveh urah in 47 minutah igre ugnala drugopostavljeno Slovakinjo Dominiko Cibulkovo in Slovakinji preprečila, da bi v nedeljo morda s slavjem praznovala svoj 29. rojstni dan. V drugem krogu bo Hercogova igrala z 212. igralko lestvice WTA Španko Paolo Badoso Gilbert, ki je premagala Francozinjo Fiono Ferro.

"Prilagoditev na nov teren ni bila enostavna. V Rabat sem iz Istanbula prišla šele včeraj zvečer. V prvem setu sem se še prilagajala na drugačen teren, drugačne žoge. Ampak ostala sem pozitivna in od samega začetka verjela v zmago. Zadnje čase na terenu res uživam. Zdi se mi, da sem našla tisti pravi ritem in pravi ‘mindset’ za tekme," je dejala Hercogova.

TENIS

MEDNARODNI TURNIR WTA



RABAT, 1. krog, tabela

(250.000 am. dolarjev, pesek)



MERTENS (BEL/1) - KUCOVA (SLK)

6:0, 6:0

SIEGEMUND (NEM) - BOGDAN (ROM)

6:4, 6:1

LARSSON (ŠVE) - PETERSON (ŠVE)

2:6, 6:3, 6:1

ERRANI (ITA) - DIJAS (KAZ/6)

6:4, 6:4

DULGHERU (ROM) - BABOS (MAD/4)

2:6, 7:6, 7:5

ZAVACKA (UKR) - EL JARDI (MAR)

6:2, 6:3

ZIDANŠEK (SLO) - LINETTE (POL)

6:4, 6:2

HSJEH (TJV/8) - MATTEK SANDS (ZDA)

BACSINSZKY (ŠVI/5) - McHALE (ZDA)



FETT (HRV) - VICKERY (ZDA)

6:2, 3:6, 6:3

TOMLJANOVIĆ (AVS) - SOLER ESPINOSA/ŠPA

6:2, 3:6, 6:1

FLIPKENS (BEL) - MARTIĆ (HRV/3)

3:6, 6:2, 6:4

KRUNIĆ (SRB/7) - ARRUABARRENA (ŠPA)

6:2, 6:7, 6:2

SORRIBES TORMO (ŠPA) - PUTINCEVA (KAZ)

7:6, 6:0

BADOSA GIBERT (ŠPA) - FERRO (FRA)

5:7, 6:4, 6:0

HERCOG (SLO) - CIBULKOVA (SLK/2)

2:6, 7:5, 6:4

A. V.