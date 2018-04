Isner v Miamiju do največje zmage v karieri

Zverevu se je v ključnih trenutkih zatresla roka

1. april 2018 ob 21:43

Miami - MMC RTV SLO

Američan John Isner je prvič v karieri zmagal na teniškem turnirju serije Masters. V finalu turnirja v Miamiju je s 6:7 (4), 6:4 in 6:4 premagal Nemca Alexandra Zvereva.

Dvoboj, ki je trejal dve uri in 32 minut, je bil zelo izenačen, odločale so malenkosti. Zmagovalec prvega niza je bil določen šele v podaljšani igri, ostala dva niza sta se odločala na koncu, ko je Isner izkoristil nevsiljene napake nasprotnika.

Zverev dobil podaljšano igro prvega niza

Prvi niz je bil izjemno izenačen, gledalci so bili priča dobremu tenisu, nekoliko podjetnejši je bil Isner, ki pa v uvodnih igrah ni uspel izkoristiti niti ene od štirih priigranih priložnosti za break. Ker je bilo neodločeno tudi po 12 odigranih igrah (6:6), je o zmagovalcu prvega niza odločala podaljšana igra. Mrtvi tek se je nadaljeval do osme točke (4:4), nato pa je Američan storil dvojno napako, z izjemnim servisom si je Zverev v naslednji točki priigral zaključno žogico za zmago v nizu. Nemec jo je s pasivno igro tudi izkoristil. Z osnovne črte je čakal na napako nasprotnika, in jo tudi dočakal, potem ko je Isner diagonalo poslal z igrišča.

Isner vrnil udarec v drugem nizu

Po zelo izenačenem dvoboju se je drugi niz prelomil v deveti igri, ki jo je z odvzemom začetnega udarca dobil Isner. To je bila tudi prva priložnost za break v nizu. 32-letnik iz Greensbora se je moral nato v naslednji igri pošteno potruditi, da je zlomil nasprotnika, ubranil je dve žogici za re-break, naposled mu je vendarle uspelo zaključiti niz s 6:4, potem ko je Zverev žogico poslal v mrežo.

Zverev po breaku nasprotnika zlomil lopar

V peti igri odločilnega niza si je Isner priigral štiri priložnosti za odvzem servisa nasprotniku (0:40), a je vse štiri zapravil, nato pa pa se je njegova igra sesula kot hišica iz kart. 'Padel' je psihično in tudi fizično, saj je bil že pošteno utrujen, a je imel kljub vsemu še vedno dovolj moči v rokah, saj je serviral s hitrostjo 225 km/h. V deveti igri si je po nevsiljeni napaki Zvereva znova priigral dve priložnosti za break, končno je Nemcu odvzel servis in povedel s 5:4. Zverev je v jezi razbil svoj lopar in ga zalučal med gledalce.

Isner je deseto igro po zaslugi silovitih in natančnih začetnih udarcev dobil, s tem pa je osvojil tudi turnir.

Miami (M)

(7.972.535 am. dolarjev, trda podlaga)



Finale:

ISNER (ZDA/14) - A. ZVEREV (NEM/4)

6:7 (4), 6:4, 6:4

M. L.