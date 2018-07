Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Mihail Južni je profesionalno teniško pot začel leta 1999. Foto: Reuters Dodaj v

Južni končuje teniško pot

Ruski igralec trenutno 105. na ATP-lestvici

25. julij 2018 ob 09:56

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Ruski teniški igralec Mihail Južni, ki je trenutno 105. na lestvici ATP, je napovedal konec kariere.



Igralec, ki je bil nekoč že član elitne teniške deseterice, dobil pa je tudi deset turnirjev najvišje ravni, ima pri 36 letih dovolj profesionalnega tenisa.

Ugotovil je, da se bliža čas, ko bo lopar odložil v kot. "Prišel je čas za slovo. Bil sem precej živčen, ker sem nenehno razmišljal o tem, da bom sprejel to odločitev. Nastopil bom še na Odprtem prvenstvu ZDA in doma v St. Peterburgu, potem pa konec," je na turnirju v Atlanti dejal 36-letni Južni in tako napovedal septembrski konec dolge kariere.

Južni je dobil deset turnirjev ATP, prvega leta 2002, zadnja dva leta 2013, nikoli pa ni bil uspešen na katerem izmed štirih največjih teniških tekmovanj. Nastopil je tudi na treh olimpijskih igrah (2004, 2008 in 2012), na lestvici ATP je prišel najvišje do osmega mesta leta 2008.

M. L.