Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Daniil Medvedjev v Winston Salemu ni izgubil niti enega niza. Foto: Reuters Dodaj v

Medvedjev tudi v finalu prikazal izjemno igro na mreži

Prva turnirska zmaga za Sabalenko

26. avgust 2018 ob 10:13

Winston Salem,New Haven - MMC RTV SLO, STA

Daniil Medvedjev je z zmago v finalu nad Američanom Stevom Johnsonom s 6:4 in 6:4 postal prvi ruski zmagovalec teniškega turnirja ATP v Winston Salemu v ZDA.

Za 22-letnega Rusa je po januarskem slavju v Sydneyju to drugi naslov na turnirjih ATP v letošnji sezoni in v karieri sploh.

Medvedjev, do zdaj 57. igralec sveta, je v sobotnem finalu v 84 minutah še tretjič v karieri na trdi podlagi premagal Johnsona, sicer 34. igralca na lestvici ATP, ki bi z zmago postal prvi igralec v letošnji sezoni z naslovi na vseh treh podlagah – peščeni, travnati in trdi.

Rus je do drugega naslova v karieri prišel brez izgubljenega niza. V finalu turnirja z nagradnim skladom 720.940 ameriških dolarjev je znova prikazal izjemno igro na mreži, ki je ves teden krasila njegove nastope. Z voleji je osvojil 12 točk, skupaj je v finalu dosegel 20 winnerjev in napravil samo 12 neizsiljenih napak, medtem ko je Johnson nasprotniku "podaril" 28 točk.

"Smešno je. Pred tem turnirjem sem se odločal, ali bi igral tu ali bi raje počival pred začetkom Odprtega prvenstva ZDA. Seveda, zdaj bi mi bilo žal, če ne bi prišel sem igrat," je po zmagi dejal Medvedjev, ki bo v ponedeljek predvidoma skočil na 36. mesto na lestvici ATP.

V finalu turnirja WTA v New Havnu je zmagala Arina Sabalenka. V finalu je bila boljša od Španke Carle Suarez Navarro s 6:1 in 6:4. Za 20-letno Belorusinjo, 25. igralko sveta, je to prva turnirska zmaga.

Winston Salem, mednarodni turnir ATP serije 250

(691.415 dolarjev, trda podlaga)

Finale:

MEDVEDJEV (RUS) - JOHNSON (ZDA/8)

6:4, 6:4



New Haven, mednarodni turnir WTA

(799.000 dolarjev, trda podlaga)

Finale:

SABALENKA (BLR) - SUAREZ NAVARRO (ŠPA)

6:1, 6:4

M. R.