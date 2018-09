Razigrani "DelPo" v tropskih razmerah strl Isnerja

Najzanimivejši torkov dvoboj Nadal - Thiem

4. september 2018 ob 20:13,

zadnji poseg: 4. september 2018 ob 23:50

Juan Martin del Potro je v prvem četrtfinalu Odprtega prvenstva ZDA s 6:7, 6:3, 7:6 in 6:2 ugnal Johna Isnerja. V petek ga čaka zmagovalec obračuna med Rafaelom Nadalom in Dominicom Thiemom.

29-letni Argentinec, ki je na igriščih Flushing Meadowsa pred devetimi leti osvojil edini grand slam v karieri, je v veliki vročini prevladoval po izgubljenem uvodnem nizu. Predvsem izjemen forhned je naredil razliko. Američan je naredil kar 52 neizsiljenih napak, "DelPo" pa le 14.

Statistika Del Potro

Isner

Prvi servis (%) 63 61 Asi 14 26 Dvojne napake 4 4 Neizsiljene napake 14 52 Winnerji 49 67 Osvojene točke 148 118 Osv. točke na mreži 20/22 20/32 Priložnosti za brejk 3/11 0/3

Slovo branilke naslova

Lanska zmagovalka Odprtega prvenstva ZDA Sloane Stephens je letošnje nastope v New Yorku končala v četrtfinalu. V veliki vročini jo je s 6:2 in 6:3 premagala Latvijka Anastasija Sevastova.

28-letna Sevastova, 19. nosilka, je prva Latvijka, ki se je uvrstila v polfinale OP ZDA. Igralki sta se lani prav tako pomerili v četrtfinalu, takrat je bila boljša Američanka. Enako je bilo prejšnji mesec v Montrealu. Sevastova je izkoristila pet izmed osmih priložnosti za odvzem servisa, Stephensova le dve od devetih. "Težko je bilo igrati," je po koncu obračuna pri več kot 32 stopinjah Celzija povedala Latvijka.

Konec za Jakupovićevo in Hromačevo

Dalila Jakupović in Rusinja Irina Hromačeva se nista uspeli prebiti v polfinale turnirja dvojic. Po uri in 12 minutah sta morali priznati premoč avstralsko-ameriški navezi Ashleigh Barty/CoCo Vandeweghe, ki je bila boljša s 6:2 in 6:3.

NEW YORK

(20.456.000 am. dolarjev, trda podlaga)

Četrtfinale (M), tabela:

NADAL (ŠPA/1) - THIEM (AVT/9)



DEL POTRO (ARG/3) - ISNER (ZDA/11)

6:7 (5), 6:3, 7:6 (4), 6:2



ČILIĆ (HRV/7) - NIŠIKORI (JAP/21)



ĐOKOVIĆ (SRB/6) - MILLMAN (AVS)



Četrtfinale (Ž), tabela:

KA. PLIŠKOVA (ČEŠ/8) - S. WILLIAMS (ZDA/17)

SEVASTOVA (LAT/19) - STEPHENS (ZDA/3)

6:2, 6:3



KEYS (ZDA/14) - SUAREZ NAVARRO (ŠPA/30)



OSAKA (JAP/20) - CURENKO (UKR)



Dvojice (Ž), četrtfinale:

BARTY/VANDEWEGHE (AVS/ZDA/13) - JAKUPOVIĆ/HROMAČEVA (SLO/RUS)

6:2, 6:3

