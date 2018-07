Zidanškova predala polfinale tik pred porazom

Tamara Zidanšek je odlično začela polfinalni dvoboj, a nato je začela popuščati zaradi zdravstvenih težav, po uri in 58 minutah pa je predala tik pred porazom. Foto: BoBo

Pomoč zdravnika ni pomagala

28. julij 2018 ob 14:39

Moskva - MMC RTV SLO

Zidanškova je polfinalni dvoboj v ruski prestolnici začela odločno in proti Rusinji je povedla s 4:0, nato je Potapova zaostanek znižala na 4:3, a je 20-letna Konjičanka preobrata ni dopustila in prvi niz dobila 6:3.

Drugi niz je bolje začela komaj 17-letna Rusinja in Zidanškovi uvodoma odvzela servis, kar je ponovila še dvakrat in izenačila dvoboj z osvojenim nizom s 6:4. Tudi v odločilnem tretjem nizu je Potapova takoj vzela servis Zidanškovi in povedla z 2:0. Zidanškova je zaostanek nato znižala, pri rezultatu 5:2 v korist Rusinje, pa je slovenska teniška igralka dvoboj predala, saj tudi zdravniška pomoč ni pomagala.