Znani pari za obstanek v Davisovem pokalu

Britanci se bodo pomerili z Uzbekistanci

10. april 2018 ob 14:24

London - MMC RTV SLO, STA

V Londonu so danes opravili žreb parov za obstanek v svetovni skupini v Davisovem pokalu.

Teniški igralci iz Velike Britanije se bodo za obstanek v elitni skupini pomerili z Uzbekistanci, naši severni sosedi Avstrijci pa bodo gostili Avstralce.

Med 14. in 16. septembrom so na sporedu še dvoboji med Argentino in Kolumbijo, Švico in Švedsko, Srbijo in Indijo, Kanado in Nizozemsko, Madžarsko in Češko ter Japonsko in Bosno in Hercegovino. Zmagovalci omenjenih dvobojev bodo zadržali status v svetovni skupini v Davisovem pokalu.

Polfinalna para svetovne skupine sta Francija - Španija ter Hrvaška - ZDA, tudi ta dva mikavna dvoboja bosta na sporedu med 14. in 16. septembrom.

M. L.