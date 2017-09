Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Sloane Stephens je trenutno 83. igralka sveta, zelo kmalu pa bi lahko postala članica elitne deseterice. Foto: Reuters Madison Keys je ekspresno dobila polfinalni obračun. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Venus ostala brez finala - za naslov Stephensova in Keysova

Finale bo v soboto ob 22.00

7. september 2017 ob 21:53

New York - MMC RTV SLO

V finalu Odprtega prvenstva ZDA v New Yorku bomo dobili novo zmagovalko turnirja za grand slam, saj se se bosta srečali Sloane Stephens in Madison Keys.

Prvič po letu 1981 so bile vse štiri tenisačice Američanke v polfinalu. Precej bolj napet je bil uvodni obračun na stadionu Arthurja Asha, ko je Stephensova premagala Venus Williams s 6:1, 0:6 in 7:5. Keysova je odpravila CoCo Vandeweghe s 6:1 in 6:2.

Pred 36 leti so blestele Tracy Austin, Martina Navratilova, Chris Evert in Barbara Potter. Tokrat tudi Američani niso pričakovali takega uspeha, saj je najboljša tenisačica zadnjega desetletja Serena Williams postala mama.

Pravljična vrnitev Stepehnsove po operaciji stopala

Pred tremi meseci je Stephensova že nosila zaščitno obuvalo po operaciji stopala in zelo vprašljiva je bila njena nadaljnja kariera. Vrnila se je v velikem slogu. Avgusta je začela ameriško turnejo na trdi podlagi na 987. mestu lestvice WTA. V ponedeljek bo po uspehu kariere najmanj na 22. mestu!

37-letna Venus je v finalu OP-ja ZDA igrala že leta 1997, ko jo je ugnala Martina Hingis. Pokal je dvignila v letih 2000 in 2001. Letos je v sijajni formi, saj je igrala že v finalih v Melbournu in Wimbledonu.

Keysova je dobila še tretji medsebojni obračun, letos sta se igralki pomerili v finalu turnirja v Stanfordu in tudi na turnirju serije Premier v Cincinnatiju. V nočnem sporedu je odigrala že peti dvoboj na letošnjem turnirju na igriščih Flushing Meadowsa. Začela je udarno in osvojila prvih pet iger, v prvem nizu je zadela 14 "winnerjev in naredila le dve neizsiljeni napaki.

V drugem nizu je pri vodstvu s 4:1 vzela zdravniški odmor zaradi bolečin v nogi, a jo to ni prav nič oviralo na poti do prvega finala turnirja za grand slam. Obračun je trajal le 66 minut.

Vandeweghejeva je v četrtfinalu izločila prvo igralko sveta Karolino Pliškovo in jo vrgla s prvega mesta na lestvici WTA, ki ga bo v ponedeljek zasedla Garbine Muguruza. Tokrat ni uspela ponoviti odličnne predstave in trener Pat Cash je bil zelo razočaran.

Polfinale:

KEYS (ZDA/15) - VANDEWEGHE (ZDA/20)

6:1, 6:1



STEPHENS (ZDA) - V. WILLIAMS (ZDA/9)

6:1, 0:6, 7:5

A. G.