Venus Williams po treh urah boljša od 17 let mlajše Ostapenkove

V četrtek bo za polfinale igrala proti Muguruzi

24. oktober 2017 ob 20:36

Singaput - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Čehinja Karolina Pliškova si je z zmago s 6:2 in 6:2 nad Garbine Muguruzo po vsega uri in dveh minutah prva zagotovila polfinale na sklepnem turnirju serije WTA v Singapurju.

Na drugem dvoboju v beli skupini je 37-letna Američanka Venus Williams s 7:5, 6:7 (3) in 7:5 premagala 17 let mlajšo Jeleno Ostapenko iz Latvije. Izkoristila je drugo zaključno žogico in slavila po treh urah in 13 minutah izenačenega dvoboja, v katerem sta tekmici kar 20 iger dobili z odvzemom servisa.

V prvem nizu je Ostapenkova vodila s 5:3 in servirala za zmago, a je nato Williamsova dobila šest iger zapored. V drugem nizu je imela v 10. igri že prvo zaključno žogico za zmago, toda obračuna tedaj ni uspela odločiti v svoj prid. V odločilnem tretjem nizu je Latvijka v 11. igri še ubranila tri brejk priložnosti, nato pa le morala priznati premoč ameriški veteranki.

Williamsova si bo v četrtek nastop v polfinalu poskušala zagotoviti na dvoboju z Muguruzo.



Bela skupina, 2. krog:

V. WILLIAMS (ZDA/5) - OSTAPENKO (LAT/7)

7:5, 6:7 (3), 7:5

PLIŠKOVA (ČEŠ/3) - MUGURUZA (ŠPA/2)

6:2, 6:2

Lestvica: PLIŠKOVA * 2 2 0 4:0 2 MUGURUZA 2 1 1 2:2 1 V. WILLIAMS 2 1 1 2:3 1 OSTAPENKO 2 0 2 1:4 0 * - že v polfinalu







Rdeča skupina, 2. krog, sreda:

HALEP (ROM/1) - WOZNIACKI (DAN/6)

SVITOLINA (UKR/4) - GARCIA (FRA/8)

Lestvica: WOZNIACKI 1 1 0 2:0 1 HALEP 1 1 0 2:0 1 GARCIA 1 0 1 0:2 0 SVITOLINA 1 0 1 0:2 0

M. R.