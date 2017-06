Veteran Haas rešil zaključno žogo in izločil Federerja

Goffin odpovedal nastop v Wimbledonu

14. junij 2017 ob 18:36

Stuttgart - MMC RTV SLO

39-letni Tommy Haas je v osmini finala teniškega turnirja v Stuttgartu premagal prvega nosilca Rogerja Federerja z 2:6, 7:6 in 6:4. Švicar je v podaljšani igri drugega niza zapravil zaključno žogo.

V prvem nizu je 18-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam blestel, sijajno je vračal začetne udarce. Nemec je v prvi in sedmi igri izgubil servis. V tretji igri drugega niza je celo brez dobljene točke izgubil servis in Federer je bil v odličnem položaju. V četrti igri je prvič na obračunu izgubil servis. Odločala je podaljšana igra, ko je imel Švicar pri vodstvu z 8:7 zaključno žogo, nato pa je Haas nanizal tri zaporedne točke in izenačil na 1:1 v nizih.

V odločilnem nizu je Haas unovčil edino priložnost za brejk v peti igri. Federer je zapravil kar sedem priložnosti za odvzem servisa in Nemec je uspel zadržati prednost do konca obračuna, ki je trajal uro in 55 minut.

"Ostal sem brez besed. Zares je težko premagati Federerja na travi. Nikoli ni lahko igrati proti dolgoletnemu prijatelju. Zelo sem srečen in kar malce šokiran. To je še posebej velika zmaga na domačem turnirju v Nemčiji. V drugem nizu sem bil že v izgubljenem položaju, vendar sem se rešil in nato sem lahko zaigral zelo sproščeno," je poudaril Haas, ki je igral v polfinalu Odprtega prvenstva Avstralije že leta 1999. V karieri je osvojil 15 turnirjev ATP, zadnjega pred štirimi leti na Dunaju.

Bedene uspešen na Nizozemskem

Aljaž Bedene, ki napoveduje vrnitev v slovensko reprezentanco, se je v Hertogenboschu na Nizozemskem že uvrstil v četrtfinale. V drugem krogu je po dobri uri igre s 6:3 in 6:4 premagal 20-letnega Američana Ernesta Escobeda. 27-letni Bedene, trenutno 59. igralec na svetovni lestvici, se bo pomeril z boljšim iz obračuna med Italijanom Andreasom Seppijem in Luksemburžanom Gillesom Müllerjem.

Goffin odpovedal nastop v Wimbledonu

David Goffin je odpovedal nastop na turnirju v Wimbledonu zaradi poškodbe gležnja, ki jo je staknil v tretjem krogu Roland Garrosa, ko se je nesrečno spotaknil ob ponjavo za prekrivanje igrišča v primeru dežja. 13. igralec sveta je bil v tej sezoni dvakrat v finalih turnirjev ATP.

Pliškova ima poškodovan komolec

Tretja igralka sveta Karolina Pliškova je sporočila, da se zaradi poškodbe komolca ne bo mogla udeležiti turnirja v Birminghamu med 19. in 25. junijem, ki je priprava na grand slam v Wimbledon, ki bo potekal med 3. in 16. julijem. 25-letna Pliškova je potrdila udeležbo na turnirju v Eastbournu (25. junij - 1. julij), kjer je lani nastopila v finalu.

STUTTGART, osmina finala, tabela

(701.975 evrov, trava)



HAAS (NEM) - FEDERER (ŠVI/1)

2:6, 7:6 (8), 6:4

M. ZVEREV (NEM/6) - HANFMANN (NEM)

7:6, 6:2

BERDYCH (ČEŠ/3) - TOMIC (AVS)



CHARDY (FRA) - F. LOPEZ (ŠPA)



KOHLSCHREIBER (NEM) - JOHNSON (ZDA/5)

7:6, 5:7, 7:6

POUILLE (FRA/4) - STRUFF (NEM)



PAIRE (FRA) - GOJOWCZYK (NEM)



DIMITROV (BLG/2) - JANOWICZ (POL)

HERTOGENBOSCH, osmina finala, tabela

(660.375 evrov, trava)



ČILIĆ (HRV/1) - TIPSAREVIĆ (SRB)



POSPISIL (KAN) - DOLGOPOLOV (UKR)



KARLOVIĆ (HRV/3) - KOZLOV (ZDA)



KOKKINAKIS (AVS) - MEDVEDEV (RUS)



BEDENE (VB/8) - ESCOBEDO (ZDA)

6:3, 6:4

MULLER (LUKS/4) - SEPPI (ITA)

7:6, 6:4

MAHUT (FRA/7) - BENNETEAU (FRA)



A. ZVEREV (NEM/2) - MANNARINO (FRA)

6:2, 6:3

A. G.