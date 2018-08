Za uvod Dimitrov - Wawrinka in trije slovenski nastopi

Stan Wawrinka naj bi po poškodbi kolena končno ujel staro formo. Na turnirjih v Torontu in Cincinnatiju je po ogorčenem boju izgubil proti Rafaelu Nadalu in Rogerju Federerju. V New Yorku ga čaka Grigor Dimitrov, ki ga je Švicar premagal letos v Wimbledonu. Foto: Reuters