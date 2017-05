Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Aleksander Zverev po prekinitvi ni bil kos Fernandu Verdascu. Španec je dvoboj dobil v slabih treh urah. Foto: Reuters Andy Murray bo tudi po Parizu ostal številka ena, a večino točk bo branil v drugem delu sezone. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zverev v Parizu pokleknil že pri prvi oviri

Brezhiben uvod Wawrinke, Kyrgiosa in Del Potra

30. maj 2017 ob 14:43,

zadnji poseg: 30. maj 2017 ob 15:24

Pariz - MMC RTV SLO

Aleksander Zverev, ki je v rimskem finalu premagal Novaka Đokovića, je izpadel že v prvem krogu teniškega OP Francije v Parizu. Premagal ga je izkušeni Španec Fernando Verdasco.

Obračun nemškega 20-letnika in 33-letnega Verdasca je bil v ponedeljek prekinjen pri 1:1 v nizih, torkovo nadaljevanje pa je povsem pripadlo Verdascu, ki je na koncu slavil zmago s 6:4, 3:6, 6:4 in 6:2. Zverev, deveti nosilec, je najvišje postavljeni igralec, ki se je moral doslej posloviti v Roland Garrosu. "Igral sem res slabo, toda svet se zdaj ne bo ustavil. Še vedno sem četrti na letošnji lestvici," je povedal Zverev.

Tretji dan Roland Garrosa so brez večjih težav v naslednji krog napredovali predlanski prvak Stan Wawrinka, mladi avstralski up Nick Kyrgios in Argentinec Juan Martin del Potro.

Wawrinka je v natanko dveh urah s 6:2, 7:6 in 6:3 premagal 152. igralca sveta, Slovaka Jozefa Kovalika.

Kyrgios, 18. nosilec, je serviral 20 asov in imel 40 winnerjev za zmago s 6:3, 7:6 in 6:3 nad Nemcem Philippom Kohlschreiberjem. Dvoboj je trajal manj kot dve uri.

Še bolj prepričljiv je bil Del Potro, ki je s 6:2, 6:1, 6:4 odpravil rojaka Guida Pello. To je bil njegov prvi dvoboj na pariškem pesku po letu 2012, ko je v četrtfinalu izgubil proti Rogerju Federerju.

Največje presenečenje v ženskem delu je v tretji dan za zdaj pripravila Tajvanka Hsieh Su Wei, ki je z 1:6, 7:6, 6:4 izločila sedmo nosilko, Britanko Johanno Konto. Zanjo je bil to tretji zaporedni poraz v prvem krogu Pariza.

Moški, 1. krog, zgornji del tabele:

MURRAY (VB/1) - KUZNECOV (RUS)



LOKOLI (FRA) - KLIŽAN (SLK)



BAGHDATIS (CIP) - ALMAGRO (ŠPA)



DEL POTRO (ARG/29) - PELLA (ARG)

6:2, 6:1, 6:4

ISNER (ZDA/21) - THOMPSON (AVS)



LORENZI (ITA) - BERANKIS (LIT)



HAČANOV (RUS) - JARRY (ČILE)



BERDYCH (ČEŠ/13) - STRUFF (NEM)











VERDASCO (ŠPA) - A. ZVEREV (NEM/9)

6:4, 3:6, 6:4, 6:2

HERBERT (FRA) - DONALDSON (ZDA)

6:4, 7:6 (5), 6:4

KICKER (ARG) - DŽUMHUR (BIH)

6:3, 2:6, 6:3, 6:4

CUEVAS (URU/22) - HAMOU (FRA)

6:3, 6:2, 6:4

ČUNG (KOR) - QUERREY (ZDA/27)

6:4, 3:6, 6:3, 6:3

ISTOMIN (UZB) - ESCOBEDO (ZDA)

7:6 (3), 6:3, 6:4

ALBOT (MOL) - CHARDY (FRA)



NIŠIKORI (JAP/8) - KOKKINAKIS (AVS)













WAWRINKA (ŠVI/3) - KOVALIK (SLK)

6:2, 7:6 (6), 6:3

DOLGOPOLOV (UKR) - BERLOCQ (ARG)

7:5, 6:3, 6:4

SEPPI (ITA) - GIRALDO (KOL)

4:6, 6:1, 6:2, 6:2

FOGNINI (ITA/20) - TIAFOE (ZDA)

6:4, 6:3, 3:6, 1:6, 6:0

GASQUET (FRA/24) - DE GREEF (BEL)

6:2, 3:6, 6:1, 6:3

ESTRELLA BURGOS (DOM) - GABAŠVILI (RUS)

6:7 (9), 2:6, 7:6 (3), 6:3, 6:2

MONTEIRO (BRA) - MULLER (FRA)



MONFILS (FRA/15) - BROWN (NEM)













TSONGA (FRA/12) - OLIVO (ARG)



EDMUND (VB) - ELIAS (POR)



ANDERSON (JAR) - JAZIRI (TUN)

7:6 (4), 6:3, 7:6 (4)

KYRGIOS (AVS/18) - KOHLSCHREIBER (NEM)

6:3, 7:6 (4), 6:3

FERRER (ŠPA/30) - YOUNG (ZDA)

5:7, 6:3, 4:6, 6:3, 13:11

F. LOPEZ (ŠPA) - FRATANGELO (ZDA)

6:4, 7:6 (4), 6:3

KRAVČUK (RUS) - DELBONIS (ARG)

6:3, 6:4, 7:6 (6)

ČILIĆ (HRV/7) - GULBIS (LAT)

6:3, 6:3, 6:3

Ženske, 1. krog, spodnji del tabele:

SVITOLINA (UKR/5) - ŠVEDOVA (KAZ)

6:4, 6:3

PIRONKOVA (BLG) - BARTHEL (NEM)

6:0, 6:4

LINETTE (POL) - LIM (FRA)

6:0, 7:5

KONJUH (HRV/29) - KOVINIĆ (ČG)

7:5, 7:6 (4)

SEVASTOVA (LAT/17) - BECK (NEM)



OZAKI (JAP) - BOUCHARD (KAN)



MARTIĆ (HRV) - K. BONDARENKO (UKR)

6:2, 7:5

KEYS (ZDA/12) - BARTY (AVS)

6:3, 6:2



VESNINA (RUS/14) - HADDAD MAIA (BRA)

6:2, 3:6, 6:4

LEPCHENKO (ZDA) - PETKOVIC (NEM)

6:4, 3:6, 6:3

CIRSTEA (ROM) - PENG (KIT)

6:3, 6:1

SUAREZ NAVARRO (ŠPA/21) - SAKKARI (NEM)

6:4, 6:2

KASATKINA (RUS/26) - WICKMAYER (BEL)



HESSE (FRA) - VONDROUSOVA (ČEŠ)



DUAN (KIT) - MARIA (NEM)



HALEP (ROM/3) - CEPELOVA (SLK)





HSIEH (TJV) - KONTA (VB/7)

1:6, 7:6 (2), 6:4

TOWNSEND (ZDA) - KATO (JAP)

6:4, 6:0

PAQUET (FRA) - KR. PLIŠKOVA (ČEŠ)



GARCIA (FRA/28) - HIBINO (JAP)



STRYCOVA (ČEŠ/20) - RISKE (ZDA)



CORNET (FRA) - BABOS (MAD)

6:2, 6:7 (5), 6:2

OSAKA (JAP) - VAN UYTVANCK (BEL)



A. RADWANSKA (POL/9) - FERRO (FRA)



PAVLJUČENKOVA (RUS/16) - TIG (ROM)

6:1, 1:0, b.b.

CEPEDE ROYG (PAR) - ŠAFAROVA (ČEŠ)

6:1, 6:4

DUQUE MARINO (KOL) - BEGU (ROM)

7:6 (2), 6:4

RYBARIKOVA (SLK) - VANDEWEGHE (ZDA/13)

6:1, 6:4

WITTHÖFT (NEM) - DAVIS (ZDA/19)

2:6, 6:3, 6:3

PARMENTIER (FRA) - HROMAČEVA (RUS)

6:3, 6:0

ALEKSANDROVA (RUS) - SINIAKOVA (ČEŠ)

6:4, 2:6, 6:2

KA. PLIŠKOVA (ČEŠ/2) - DŽENG (KIT)

7:5, 6:2

R. K.