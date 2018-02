Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 6 glasov Ocenite to novico! Jernej Slivnik bo nastopil v veleslalomu in slalomu. Foto: www.alesfevzer.com Slivnik s trenerjem Romanom Podlipnikom. Foto: www.alesfevzer.com Slivnik bo na paraolimpijskih igrah nasledil Gala Jakiča (levo). Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Tudi severnokorejski paraolimpijci v Pjongčangu Dodaj v

17-letni Slivnik edini slovenski športnik na paraolimpijskih igrah

V Južno Korejo gre petčlanska odprava

28. februar 2018 ob 15:05

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Olimpijske igre v Pjongčangu so se končale, zdaj so na vrsti paraolimpijske igre. Začenjajo se 9. marca, med športniki pa bo edini Slovenec smučar Jernej Slivnik.

"Dobili smo nekaj podatkov od naših smučarjev, ki so bili tam na olimpijskih igrah. Vem, da je teren zelo razgiban, da je sneg zelo agresiven, in upam, da se bom lahko čim bolje navadil na tamkajšnje razmere," pravi komaj 17-letni Slivnik, ki je glede pričakovanj še zadržan. "Tako veliko tekmovanje bo zame prvo. Skušal bom dobiti čim več izkušenj, skušal se bom čim bolj sprostiti, rezultatov pa ne bi rad preveč napovedoval. Zadnje čase sem več treniral veleslalom, v Koreji bo še čas za trening slaloma, mislim pa, da bosta obe disciplini na podobni ravni in ne bo velike razlike," pa o tem, ali ima močnejšo disciplino, pravi Slivnik.

Slivnika spremljajo trener Roman Podlipnik, pomočnik trenerja in nekdanji parolimpijec Gal Jakič, vodja odprave bo Roman Jakič, v ekipi pa je tudi fizioterapevtka Manca Vida.

"Želimo si, da bo Jernej dobil pozitivne dražljaje in dobil izkušnje. Ekipa, ki gre z njim, je zelo izkušena, znala bo pravilno dozirati pričakovanja in dajati navodila. Jernej pa, sem prepričan, je dobro pripravljen, pokazal bo svoje zmožnosti v tem trenutku, v prihodnosti pa bomo z njim zgradili močan športni duh in čez štiri leta bo eden izmed akterjev za kolajne v Pekingu," pa že zre v prihodnost predsednik krovne zveze za šport invalidov ZŠIS POK Damijan Lazar.

Slivnik bo na igrah nastopil v slalomu in veleslalomu, v hitrih disciplinah pa nastopov vsaj na teh igrah v slovenski ekipi še ne načrtujejo. Mladi smučar, ki je normo za nastop na igrah dokončno potrdil januarja na domačih tekmah svetovnega pokala v Kranjski Gori, je imel v zadnjem času sicer nekaj zdravstvenih težav, a pravi, da bo do iger pripravljen.

Kot so se na predstavitvi pošalili člani slovenske ekipe, tokrat ne bo nobenega dvoma oziroma kakšnega posebnega izbora o zelo pomembni temi - kdo bo nosilec zastave. Njegov trener Podlipnik je prepričan, da bo njegov tekmovalec kljub mladosti in neizkušenosti že skušal tudi na teh igrah poseči čim višje. Seveda pa paraolimpijske igre, doslej daleč največje tekmovanje v karieri mladeniča z Jesenic, prinašajo še kakšne nove izzive: dolgo odsotnost od doma, morebitno tremo pred velikim tekmovanjem, novo okolje, privajanje na časovno razliko ...

Prav zato bodo Slivnik in njegova ekipa v Korejo odpotovali že ta konec tedna. Potem bodo imeli do začetka tekmovanj (Slivnika čaka slalomska tekma 14. marca, veleslalomska pa tri dni pozneje) še dovolj časa za pripravo, dobili pa so tudi nekaj dragocenih nasvetov in izkušenj iz slovenske alpske ekipe s pravkar končanih olimpijskih iger.

"Pred leti je imel nekaj težav že s tekmo FIS. A hitro napreduje na vseh področjih, je že bolj samozavesten in že količina treningov mu je dala samozavest. Če bo tako nadaljeval, se bo čez nekaj let lahko spogledoval že z vidnejšimi izidi. Morda o številkah na teh igrah še ne bi, na naslednjih pa se bo lahko primerjal tudi z boljšimi fanti," Podlipnik za zdaj pričakuje predvsem, da bo mladi slovenski smučar dobil dragocene izkušnje.

Odprtje iger in dnevne povzetke si boste lahko ogledali na TV SLO in MMC-ju.

R. K.