35. Lampičeva najboljša Slovenka v Dobbiacu

Nordijski kombinatorec Marjan Jelenko 39.

16. december 2017 ob 16:31

Dobbiaco - MMC RTV SLO, STA

Norveški smučarski tekač Simen Hegstad Krüger je dobil tekmo na 15 km prosto za svetovni pokal v Dobbiacu. Slovencev ni bilo na štartu. V ženski konkurenci je bila Anamarija Lampič 35. na 10 km prosto.

Poleg Lampičeve so nastopile še 45. Alenka Čebašek, 49. Manca Slabanja in 63. Lea Einfalt. Zmagala je Švedinja Charlotte Kalla, ki je še povečala vodstvo v skupnem seštevku. Švedinja je za 5,8 sekunde premagala Norvežanko Ragnhild Hago, tretja je bila še ena Norvežanka Heidi Weng (+13,8).

V moški konkurenci se je Krüger veselil sploh prve zmage v svetovnem pokalu. Drugi je bil Francoz Maurice Manificat, tretji pa Britanec Andrew Musgrave. Vodstvo v skupnem seštevku je zadržal komaj 21-letni Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo, zmagovalec uvodnih šestih tekem za svetovni pokal v tej sezoni je danes zasedel deseto mesto.

Nordijski kombinatorec Marjan Jelenko 39.

Nordijski kombinatorci so zbrani v Ramsauu. Zmage se je veselil Nemec Eric Frenzel, ki je slavil pred rojakom Fabianom Riesslejem. Tretji je bil Norvežan Jan Schmid. Marjan Jelenko je z zaostankom 2:56,3 osvojil 39. mesto.

SMUČARSKI TEKI - SVETOVNI POKAL DOBBIACO, Italija 10 km prosto (Ž): 1. C. KALLA ŠVE 22:40,1 2. R. HAGA NOR +5,8 3. H. WENG NOR 13,8 4. A.-U. JACOBSEN NOR 17,9 5. M. BJÖRGEN NOR 22,6 6. I. F. ÖSTBERG NOR 29,3 35. A. LAMPIČ SLO 1:34,0 45. A. ČEBAŠEK SLO 1:51,7 49. M. SLABANJA SLO 2:05,2 63. L. EINFALT SLO 2:40,4 15 km prosto (M): 1. S. H. KRÜGER NOR 29:58,8 2. M. MANIFICIAT FRA +10,6 3. A. MUSGRAVE VB 11,5 4. A. HARVEY KAN 14,0 5. S. USTJUGOV RUS 18,9 6. F. H. KROGH NOR 23,8

SKUPNI VRSTNI RED Ženske (9/31): 1. C. KALLA ŠVE 570 2. H. WENG NOR 446 3. R. HAGA NOR 435 4. I. F. ÖSTBERG NOR 432 5. M. BJÖRGEN NOR 393 ... 37. K. VIŠNAR SLO 31 52. A. LAMPIČ SLO 15 53. V. FABJAN SLO 14 62. A. ČEBAŠEK SLO 9 Moški (9/31): 1. J.-H. KLAEBO NOR 652 2. A. BOLŠUNOV RUS 402 3. M. MANIFICAT FRA 388 4. M.-J. SUNDBY NOR 350 5. A. HARVEY KAN 314

A. V.