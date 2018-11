50. Klemen Kosi najboljši Slovenec v Beaver Creeku

Smuk v soboto ob 19.00

28. november 2018 ob 21:32

Beaver Creek - MMC RTV SLO

Avstrijec Otmar Striedinger je bil najhitrejši na prvem treningu smukačev pred sobotno tekmo v ameriškem Beaver Creeku. Slovenci so bili daleč zadaj.

"Najboljši" je bil na 50. mestu Klemen Kosi, ki je na progi Ptic roparic za Striedingerjem zaostal 2,68 sekunde. Stotinko slabši čas od Kosija je imel 51. Martin Čater. Martin Hrobat je bil 60., Tilen Debelak 67., Boštjan Kline pa z zaostankom 4,46 72. Smuk bo v soboto ob 19.00.

Drugi Kriechmayr, tretji Svindal

Striedingerju sta se najbolj približala rojak Vincent Kriechmayr (+0,40) in Norvežan Aksel Lund Svindal (+0,47). Aktualni lastnik malega kristalnega globusa za osvojen smukaški seštevek v minuli sezoni Švicar Beat Feuz je bil 26. (+1,62). Zmagovalec uvodnega smuka sezone v Lake Louisu Avstrijec Max Franz (+1,05) pa je bil deveti.

Torkov trening so odpovedali, v četrtek bo na sporedu še en trening. V petek se bodo tekmovalci najprej preizkusili v superveleslalomu, v soboto sledi smuk, v nedeljo pa še veleslalom.

ALPSKO SMUČANJE SVETOVNI POKAL (M) BEAVER CREEK, smuk

Prvi trening: 1. O. STRIEDINGER AVT 1:42,65 2. V. KRIECHMAYR AVT +0,40 3. A. L. SVINDAL NOR 0,47 4. A. THEAUX FRA 0,63 5. K. JANSRUD NOR 0,71 6. T. BIESEMEYER ZDA 0,72 7. M. MAYER AVT 0,83 8. M. GISIN ŠVI 0,91 9 M. FRANZ AVT 1,05 10. A. A. KILDE NOR 1,09 ... 50. K. KOSI SLO 2,68 51. M. ČATER SLO 2,69 60. M. HROBAT SLO 3,25 67. T. DEBELAK SLO 3,81 72. B. KLINE SLO 4,46

A. V.