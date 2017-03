"80 tekmovalcev na štartu prve vožnje je prava katastrofa"

Dve toni piranske soli za utrditev proge

6. marec 2017 ob 06:29

Kranjska Gora - MMC RTV SLO

Čeprav Aleš Vidic v ciljni areni tokrat ni skočil v vročo kopel, je jasno, da je prirediteljem 56. Pokala Vitranc spet uspelo nekaj izjemnega in si zaslužijo večji aplavz kot slovenski smučarji, ki so v dveh dneh zbrali 17 točk.

Vidic je že devet let vodja tekmovanja. Lani se je zarekel, da se bo oblečen vrgel v džakuzi, ki ga je eden od pokroviteljev postavil v cilju, če bodo v tistih nemogočih razmerah izpeljali celoten program in obljubo izpolnil. Tudi letos je vreme nagajalo, sredi prve vožnje sobotnega veleslaloma je začelo deževati, smučarje je v finalu ovirala še megla, dež pa je ponehal šele v nedeljo opoldne. Ob temperaturah precej nad ničlo in dežju je bilo treba tako progo utrditi z dvema tonama piranske soli. S tem so rešili, kar se je rešiti dalo, razmere pa so bile idealne, da so tisti, ki so komaj ujeli finale, lahko skočili naprej. Patricku Thalerju je to uspelo najbolje. 38-letni Italijan je na slalomu z 28. napredoval na 6. mesto in si zagotovil nastop na finalu v Aspnu, kar je bil zanj predpogoj, da nadaljuje kariero. Če ne bi bilo takšne odjuge in se razmere na progi ne bi slabšale, Thalerju v finalu seveda ne bi uspel takšen preboj in bi razočaran končal kariero.

Hadalin izpolnil pričakovanja

Za slovensko smučanje Kranjska Gora glede na rezultate ni bil vrhunec zime, kot so tekmovanje oglaševali organizatorji. Veleslalomski prvokategornik Žan Kranjec (23. mesto) bi v razmerah, kot so bile januarja, verjetno prišel precej visoko, tako pa se na podlagi, ki je bila po besedah svetovalca vodja tekmovanja Janeza Šmitka takšna, kot bi vozil po ležajih, ni dobro znašel. Štefan Hadalin je na slalomu s številko 46 naredil, kar je lahko. Bil je zadnji, ki se je na široki postavitvi prebil v finale, kjer je napredoval na 22. mesto. Smučanje v finalu ni bilo tako čisto kot v St. Moritzu, kjer je bil na drugi progi najhitrejši, a njegov rezultat je vseeno zelo soliden in tudi Vrhničan je bil zadovoljen. Predvsem pa se je po desetletju spet zgodilo, da je imela Slovenija na Pokalu Vitranc oba dneva dobitnika točk. Gledalcem se je predstavil tudi novi slovenski zmagovalec tekme svetovnega pokala Boštjan Kline, ki je bil na sobotni tekmi predtekmovalec.

Kline bo do odhoda v Aspen treniral na Arehu

"Pripravil sem se kot za pravo tekmo, imel sem tudi malo treme. Dobro sem smučal, občutki so bili prijetni. Morda nisem v vsakem zavoju tako tvegal kot na tekmah. Veleslalom sicer treniram, želja za prihodnost je, da bi tudi tekmoval," je povedal Mariborčan. Nastopil je na novih smučeh, ki jih bodo imeli veleslalomisti od naslednje sezone "Dobra izkušnja, se je pa treba na smuči še navaditi. Drugače je vse skupaj. Radij je manjši, namesto 35 metrov 30. Smučka je malo bolj odzivna in dopušča več. Malce lažje je smučati, s prejšnjo si moral več delati iz zavoja v zavoj. Ritem je drugačen, prav tako 'tajming'. Do zdaj se mi je pogosto zgodilo, da sem naredil zavoj in čakal, ker sem imel dovolj časa." Občutke, ki jih je doživljal ob zmagi v Kvitfjellu, bo Kline, kot pravi, za vedno nosil v sebi, škoda le, ker so si tekme tako hitro sledili in ni mogel dlje časa podoživljati zmagoslavja. Včeraj je počival doma, ta teden pa bo pred petkovim odhodom v Aspen treniral na Arehu.

Vogrinčev predlog: 45 smučarjev, 30 v finale

Preostali slovenski smučarji so bili z visokimi štartnimi številkami obsojeni na boj za preživetje in vprašanje je, kakšen smisel ima, da je na štartni listi toliko smučarjev, ki nimajo možnosti za finale. "V takšnih razmerah bi bilo zaželeno, da bi Fis potegnil določene poteze in bi v svetovnem pokalu tekmovali res tisti najboljši, ne pa, da imamo na štartu 80 tekmovalcev in tekma po številki 35 ali 40 nikogar več ne zanima," je bil kritičen generalni sekretar Pokala Vitranc Srečko Medven. Podobno razmišlja tudi nekdanji prvi mož slovenskega smučanja Tone Vogrinec. "Imeti 80 tekmovalcev na štartu prve vožnje slaloma in veleslaloma je prava katastrofa. Treba je zmanjšati število nastopajočih. Moj predlog je 45 smučarjev, 30 jih gre v drugo vožnjo. Štartati bi morali po drugačnem vrstnem redu, ne več po točkah svetovnega pokala, ampak bi se morala na izločanje pomeriti najboljši in najslabši (1.-45., 2.-44. ... v finale gre še pet srečnih poražencev)."

V Aspnu šest Slovencev

Slalom na podkorenski strmini je bil zadnja preizkušnja sezone v svetovnem pokalu v Evropi. Sledi le še veliki finale v Aspnu, ki bo trajal od 15. do 19. marca. Od Slovencev so si nastop zagotovili Ilka Štuhec, Ana Drev, Ana Bucik, Boštjan Kline, Martin Čater in Žan Kranjec. Medtem ko je veliki kristalni globus pri moških že oddan (Marcel Hirscher si ga je zagotovil na sobotnem veleslalomu, prav tako pa je že dobitnik veleslalomskega in slalomskega globusa), je pri ženskah v najboljšem položaju Mikaela Shiffrin. Druga je Ilka Štuhec, ki zaostaja 178 točk. To je bržkone preveč, da bi ujela Američanko, je pa zato Mariborčanka na pragu smukaškega globusa, prav tako je v lepem položaju za superveleslalomski globus. Na prizorišču tekem bodo tudi novinarji RTV Slovenija, prenosi pa bodo seveda tako na TV Slovenija kot tudi na MMC-ju in Valu 202.

Tomaž Okorn