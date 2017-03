Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 14 glasov Ocenite to novico! Mikaela Shiffrin želi v Squaw Valleyju narediti še zadnji korak proti velikemu kristalnemu globusu. Foto: EPA Ana Drev je s štartno številko dve zaostala sekundo in 17 stotink za Shiffrinovo. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Shiffrinova v vodstvu po prvi vožnji, Drevova peta

Odstop Ilke Štuhec v prvi vožnji

10. marec 2017 ob 19:00,

zadnji poseg: 10. marec 2017 ob 20:31

Squaw Walley - MMC RTV SLO

Mikaela Shiffrin je sijajno odpeljala prvo vožnjo veleslaloma v Squaw Valleyju. Ana Drev je na petem mestu. Druga vožnja bo ob 22.00.

Američanka, ki vodi v skupnem seštevku svetovnega pokala, ima 20 stotink naskoka pred Tesso Worley. Francozinja je svetovna prvakinja v veleslalomu in tudi vodi v seštevku te discipline. Na tretjem mestu je Italijanka Marta Bassino, ki je odlično izloristila številko ena.

Ana Drev je imela štartno številko dve, zaostaja sekundo in 17 stotink za Shiffrinovo. z Manuelo Moelgg si deli peto mesto. Ilka Štuhec je odstopila v spodnjem delu proge.

Prenos lahko spremljate na TV Slovenija 2 in naši spletni strani, izide pa v posebni FIS-ovi aplikaciji.



Tudi Robnikova v drugi vožnji, odstop Štuhčeve

Tina Robnik se je s številko 30 zavihtela na 24. mesto (+3,59) in si je zanesljivo zagotovila nastop v drugi vožnji. Takoj za Robnikovo se je na progo pognala Ilka Štuhec, ki pa je po spodbudnih vmesnih časih naredila napako, izgubila ravnotežje in padla. Katarina Lavtar s številko 35 je bila za malenkost prepočasna za finale, zaostala je 3,99 sekunde (33.). Ana Bucik s številko 49 na že načeti progi ni imela možnosti za preboj med prvo trideseterico (43.; +4,77).

Po skoraj pol stoletja znova tekme v Squaw Valleyju

V soboto bo na tem prizorišču na sporedu še slalom, nato se karavana seli na finale sezone, ki bo v Aspnu. Kalifornijsko zimsko središče Squaw Valley drugič v zgodovini gosti karavano svetovnega pokala, potem ko so v sezoni 1968/69 izpeljali tekmovanji v tehničnih disciplinah, veleslalomu in slalomu, za moške in ženske. Pred tem so leta 1960 prav tukaj pripravili tudi zimske olimpijske igre.

Hrovatova srebrna na mladinskem SP-ju

Meta Hrovat je na mladinskem svetovnem prvenstvu v Areju osvojila srebrno medaljo v kombinaciji. Za zmagovalko, Avstrijko Nadine Fest, je zaostala 46 stotink, bron pa je osvojila druga Avstrijka Franziska Gritsch (+0,47).

A. G.