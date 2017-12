Alpsko smučanje: Tina Weirather pred zmago

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

3. december 2017 ob 18:57,

zadnji poseg: 3. december 2017 ob 20:00

Lake Louise - MMC RTV SLO

Severnoameriško turnejo alpske smučarke zaključujejo s tretjo tekmo v Lake Louisu. Na prvem superveleslalomu sezone je edina Slovenka Marša Ferk, ki ima številko 45.

Super-G je odprla Tessa Worley, ki je končala na četrtem mestu. Francozinja je bila v vodstvu do številke pet, ko jo je prehitela Nicole Schmidhofer. Avstrijko, ki je aktualna svetovna prvakinja v superveleslalomu, je med vožnjo precej odneslo iz smeri, a je hitro ujela ritem in bila v spodnjem delu zelo hitra. Dve številki za njo je šla na progo Tina Weirather, ki je odpeljala odlično. Sicer njena vožnja ni bila brez napak, a se je ob težavi odlično rešila in bila zelo hitra. Smučarka iz Liechtensteina brani mali kristalni globus v superveleslalomu.

Schmidhoferjevo je prehitela za 27 stotink. Med njiju se je vrinila Lara Gut, lanska zmagovalka superveleslalomske preizkušnje v Lake Louisu. Švicarja je za Weiratherjevo zaostala 11 stotink. Lani je bilo ravno obratno, Gutova je slavila pred Weiratherjevo.

V Kanadi sta bila v petek in soboto že dva smuka. Najprej je slavila Avstrijka Cornelia Hüter, v soboto pa je bila najboljša Mikaela Shiffrin. Zdaj so sicer na sporedu kar trije superveleslalomi zapored. Svetovni pokal se bo nadaljeval v St. Moritzu. V Švici čakajo alpske smučarke dve superveleslalomski tekmi in kombinacijska preizkušnja.

Trenutni vrstni red (po številki 22): 1 T. WEIRATHER LIE 1:18,52 2. L. GUT ŠVI +0,11 3. N. SCHMIDHOFER AVT 0,27 4. T. WORLEY FRA 0,83 5. M. SHIFFRIN ZDA 0,84 6. J. SCHNARF ITA 0,88 7. J. FLURY ŠVI 0,92 8. C. HÜTTER AVT 0,94 9. S. GOGGIA ITA 1,00 10. C. SUTER ŠVI 1,25 Na štartu: 45 M. FERK SLO Odstop: Vonn, Veith

T. J.