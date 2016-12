Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Anamarija Lampič je ugnala tudi Vesno Fabjan. Foto: MMC RTV SLO VIDEO Lampičeva v finalu v Plan... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Anamarija in Janez Lampič državna prvaka v šprintu

Fabjanova končala na drugem mestu

24. december 2016 ob 17:56

Planica - MMC RTV SLO

V Planici so izvedli državno prvenstvo smučarjev tekačev v šprintu. Anamarija in Janez Lampič sta postala prvaka najboljša šprinterja v klasični tehniki.

Lampičeva je v finalu ugnala klubsko kolegico pri Triglavu Vesno Fabjan, tretjo mesto je zasedla Alenka Čebašek (Bled), zadnje mesto v finalnem oobračunu je pripadlo Barbari Jezeršek.

"Proga izgleda lahka, a je v resnici težka. Spust je le na začetku, nato pa je treba cel kilometer trdo delati. To je majhna pikica, ki pa mi veliko pomeni in sem zelo vesela," je poudarila Lampičeva, ki je bila najhitrejša tudi v kvalifikacijah, četrtfinalu in polfinalu.

Pri moških je bil v finalu najhitrejši njen brat Janez, ki je ugnal Miho Dolarja (Bled), tretji je bil Miha Šimenc (Logatec).

Med starejšimi mladinkami je naslov osvojila Špela Zorjan, med starejšimi mladinci pa Vili Črv.

Novoletna tekaška turneja se bo začela naslednjo soboto v Val Munstairu v švicarskih Alpah.

A. G.