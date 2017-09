Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 4 glasov Ocenite to novico! 21-letni Anže Lanišek je zmagal v Čajkovskem in se v skupnem seštevku poletne velike nagrade zavihtel na tretje mesto. Foto: www.alesfevzer.com Sara Takanaši je znova dokazala, da ji v smučarskih skokih ni para. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Anže Lanišek v Rusiji skočil do zmage

Maja Vtič v konkurenci žensk sedma

9. september 2017 ob 12:30

Čajkovski - MMC RTV SLO, STA

Slovenski skakalec Anže Lanišek je zmagal na tekmi poletne velike nagrade v Čajkovskem. Lanišek se je na vrh zavihtel z odličnim skokom v finalu, ko je pristal pri 143 metrih. Po prvi seriji je bil Lanišek deseti.

Šesto tekmo poletne velike nagrade v tej sezoni je začelo sedem Slovencev. Po prvi seriji je za le 0,6 točke izpadel Jurij Tepeš, ki je s 121 metri osvojil 31. mesto, ostala šesterica pa je zanesljivo skočila v finale. Robert Kranjec je bil po prvi seriji 20., Žiga Jelar in Miran Zupančič sta si delila 17. mesto, Rok Justin je bil 14., poznejši zmagovalec Anže Lanišek pa sicer šele deseti s 129 metri, najboljše izhodišče je imel Anže Semenič na petem mestu in 138 metri.

Lanišek slavil pred dvema Rusoma, Semenič peti

V finalu rahlo deževne in vetrovne tekme je sledil popoln preobrat. Zmagovalec kvalifikacij, Lanišek, je poletel kar do 143 metrov, 265,6 točke pa je bilo neulovljivih za vse, ki so še skočili za njim. Tako se je Domžalčan zasluženo razveselil prve zmage med elito in drugih zaporednih stopničk v tem poletju. Najbližje sta mu bila domačina Jevgenij Klimov z 261,2 točke in Denis Kornilov z 249 točkami. Semenič je s 130,5 metri in 247,7 točkami zadržal peto mesto, pridobila sta tudi Justin, ki je bil na koncu 12., ter Kranjec, ki je bil 13. Zupančič je padel na 19., Jelar pa na 21. mesto.

V nedeljo še ena tekma

Lanišek je z novimi 100 točkami skočil na tretje mesto skupnega seštevka (231) in je tik za desetim Japoncem Junshirom Kobayashijem (234). Vodi Poljak Dawid Kubacki, ki ga v Rusiji ni, s 300 točkami. V nedeljo v Čajkovskem skakalce čaka še ena preizkušnja poletne velike nagrade.

Slavje Takanašijeve

V ženski konkurenci je slavila Japonka Sara Takanaši. Tekmo je v svojo korist odločila že v prvi seriji, ko je bila s skokom, dolgim 106 metrov, za 10 in več metrov boljša od tekmic. Pred Finko Julio Kykkadenen je imela na koncu več kot 30 točk prednosti, tretja je bila Rusinja Julija Avakumova.

Dobro so se odrezale tudi Slovenke. Maja Vtič je bila sedma, Špela Rogelj deveta, Urša Bogataj 12. in Ema Klinec 15. Brez drugega nastopa je ostala le Katja Požun, ki je bila po prvi seriji 32.

Poletna Velika nagrada se bo končala v nedeljo z drugo tekmo v Čajkovskem. V najboljšem položaju za skupno zmago je Takanašijeva, ki je zbrala 280 točk oziroma 60 več od najbližjih zasledovalk. Med Slovenkami sta najvišje Rogljeva in Klinčeva na osmem in devetem mestu.

M. L., A. V.