Franz še drugič v tednu dni na vrhu; Kosi deveti

1. december 2018 ob 17:53,

zadnji poseg: 1. december 2018 ob 21:00

Beaver Creek - MMC RTV SLO

Avstrijski alpski smučar Max Franz je zmagovalec superveleslaloma za svetovni pokal, ki je v močnem sneženju potekal na skrajšani progi Ptic roparic v Beaver Creeku. Znova je dobro odpeljal Klemen Kosi, ki je deveti.

Štart drugega superveleslaloma v sezoni je bil zaradi močnega sneženja prestavljen za eno uro. Organizatorjem tekme se je poteza obrestovala, saj se je sneženje nekoliko umirilo, tako da so "šprinterski" super-G uspeli spraviti pod streho.

Tretja zmaga za Franza

29-letni Franz je s številko pet postavil najhitrejši čas in za 33 stotink sekunde ugnal Švicarja Maura Caviezla, medtem ko so si tretje mesto razdelili Norvežan Aksel Lund Svindal, Italijan Dominik Paris in še en Norvežan Aleksander Aamodt Kilde. Franz se je veselil tretje zmage v svetovnem pokalu. Prvič je zmagal decembra 2016 v Val Gardeni, drugič pa v Lake Louisu pred tednom dni.

Od štirih Slovencev se je znova najbolje odrezal Kosi, ki je 15. mestu s petkovega smuka dodal še deveto v superveleslalomu. Boštjan Kline je trenutno 24., Martin Čater 26., medtem ko ima Tilen Debelak številko 62.

V nedeljo bo na tem prizorišču še veleslalom.

