Biatlon: Moška štafeta v Ruhpoldingu

V petek naj bi prvič nastopil Jakov Fak

11. januar 2017 ob 14:28

Ruhpolding - MMC RTV SLO

Biatlonska tekmovanja v Ruhpoldingu so se začela z moško štafeto. Slovenija nastopa v postavi Miha Dovžan, Klemen Bauer, Rok Tršan in Matej Oblak. Prenos je na TV SLO 2 in MMC-ju.

V Nemčiji naj bi prvič v sezoni nastopil Jakov Fak, ki je okreval po bolezni. Najboljši slovenski biatlonec v Ruhpoldingu trenira in naj bi sezono odprl v petek, ko je na sporedu šprint.

V četrtek bo v Ruhpoldingu ženska štafeta, v petek in soboto oba šprinta, v nedeljo pa še zasledovalni tekmi.

Pred februarskim svetovnim prvenstvom v Hochfilznu bodo biatlonci nastopili še prihodnji konec tedna v Anterselvi.

R. K.