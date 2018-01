Bischofshofen: Zaključek novoletne turneje

Kamil Stoch najboljši v poskusni seriji

6. januar 2018 ob 14:26,

zadnji poseg: 6. januar 2018 ob 16:53

Bischofshofen - MMC RTV SLO, STA

Novoletna skakalna turneja se zaključuje s tekmo v Bischofshofnu, ki se bo začela ob 17.00. Poljak Kamil Stoch je pred drugo zaporedno skupno zmago, lovi pa tudi dosežek Nemca Svena Hannawala, ki je v sezoni 2001/02 kot edini do zdaj slavil na vseh štirih skakalnicah.

Poljak je po prejšnji tekmi v Innsburcku ostal brez največjega tekmeca, saj je Nemec Richard Freitag padel v prvi seriji, v drugi ni nastopil, posledice poškodbe pa je čutil tudi v Bischofshofnu, saj se po posvetu z zdravniško ekipo ni odločil za nastop v petkovih kvalifikacijah.

Najbližji zasledovalec Stocha je tako zdaj Freitagov rojak Andreas Wellinger, ki pa v točkah že precej zaostaja (833,2-768,7), tako da lahko Stochu slavje in osvojitev zlatega orla prepreči le še izjemna smola.

V poskusni seriji Peter Prevc osmi

Na zadnji tekmi turneje bo nastopilo šest Slovencev: Žiga Jelar, Jernej Damjan, Peter Prevc, Domen Prevc, Anže Semenič in Timi Zajc. Skakalci so že opravili s poskusno serijo, v kateri je bil najboljši Stoch (139,0) m. Peter Prevc je imel osmi izid (134,5 m), Damjan 16. (125,5 m), Zajc 17. (128,0 m), Semenič 23. (124,5 m), Jelar 26. (120,0 m) in Domen Prevc 29. (121,5 m).

