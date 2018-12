Bolezen Drinovca preprečila boljšo uvrstitev

Po petih strelskih nastopih Slovenci celo drugi

16. december 2018 ob 16:59

Hochfilzen - MMC RTV SLO, STA

Biatlonsko tekmovanje za svetovni pokal v Hochfilznu se je končalo z moško štafeto. Zmago so zabeležili Švedi, ki so bili dobre tri sekunde hitrejši od Norvežanov.

Tretje mesto so z zaostankom slabih 29 sekund zasedli Nemci. Slovenska štafeta se je uvrstila na 11. mesto, zaostala je dve minuti in 22 sekund.

Sestavljali so jo Miha Dolžan, Jakov Fak, Klemen Bauer in Mitja Drinovec. Po petih strelskih nastopih so bili Slovenci celo na drugem mestu, Bauer je nato Drinovcu predal kot tretji, a je mladi reprezentant, ki je imel v Avstriji težave z boleznijo, pokvaril uvrstitev.

Prvo štafetno preizkušnjo v tej zimi je za Slovenijo odprl Miha Dovžan. Na prvem streljanju je enkrat popravljal, tako kot na drugem, kar je pomenilo zaostanek pol minute za vodilno Švico, Jakovu Faku pa je predal z zaostankom 52 sekund za Švico, ki ni storila nobene napake. Fak je bil nato odličen, vseh deset strelov je zadel v prvem poizkusu in našo štafeto popeljal na visoko tretje mesto z zaostankom vsega 9 sekund za vodilno Italijo, Švedska je bila pred našimi le sekundo.

Super je nato svojo nalogo opravil tudi Klemen Bauer. Prvič je ustrelil brez napak, priboril drugo mesto, hitrejša je bila le Italija, ki je imela prednost 14 sekund. Bauer je v stoje enkrat popravljal, kar ni pomenilo pretirane izgube mest, tako da je predal kot tretji, le 12 sekund za vodilno Italijo, ki je tekla z ramo ob rami s Švedsko.

Kot četrti je za naše tekel v zadnjih dneh oboleli Mitja Drinovec. Tržičan je na streljanju v leže za pet pokritih tarč potreboval osem strelov in je v predzadnji krog odšel na 8. mestu z zaostankom 54 sekund za vodilno Švedsko. Na zadnjem strelskem nastopu je Drinovec popravljal en strel in je naprej odšel na 9. mestu z zaostankom 1:33 za vodilno Švedsko. V cilju je bil zaostanek še za minuto večji, naši pa so padli na končno 11. mesto.

Črto pod današnjim slovenskim nastopom je potegnil glavni trener Uroš Velepec: "Moramo biti zadovoljni, saj še včeraj zjutraj nismo vedeli, ali bomo nastopili ali ne. Mitja je štiri dni preležal v postelji, na koncu se je vseeno odločil, glede na to, da je bil brez povišane temperature, da bo startal. Točke za pokal narodov so izredno pomembne zaradi kvot. Sicer pa bi rekel, da bi Miha na strelišču lahko opravil malo bolje, medtem ko sta bila Jakov in Klemen fantastična. Sami ste videli, da smo se ves čas držali na mestih za stopničke. Vedeli smo, da bo na koncu bistvo, da Mitja preživi, zdrži do cilja. Vedeli smo, da bo izgubljal, na koncu pa smo z 11. mestom lahko zadovoljni. Kazenskega kroga ni bilo."

Štafeta 4 x 7,5 km (M): 1. ŠVEDSKA 1:16:10,6 (0+5) 2. NORVEŠKA +3,6 (0+7) 3. NEMČIJA 28,8 (1+6) 4. AVSTRIJA 41,7 (0+7) 5. RUSIJA 52,7 (0+10) 6. ITALIJA 1:13,3 (0+7) 7. ČEŠKA 1:22,6 (0+7) 8. ŠVICA 1:33,1 (1+9) ... 11. SLOVENIJA 2:22,0 (0+8) (Dovžan, Fak, Bauer, Drinovec) Štafeta 4 x 6 km (Ž): * 1. ITALIJA 1:10:28,7 (0+3) 2. ŠVEDSKA +8,4 (0+8) 3. FRANCIJA 11,8 (0+9) 4. RUSIJA 47,2 (0+6) 5. BELORUSIJA 1:13,4 (0+4) 6. NORVEŠKA 1:24,4 (2+11) 7. NEMČIJA 2:05,0 (2+9) 8. UKRAJINA 2:11,9 (0+9) * - kazenski krogi + popravni streli

R. K.