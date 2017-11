Čudež se je zgodil: Hirscher na tekmi že v nedeljo

Po treningu se je odločil, da odpotuje na Finsko

10. november 2017 ob 14:04

Salzburg - MMC RTV SLO

Še ne polne tri mesece po zlomu gležnja na treningu je avstrijski smučarski zvezdnik sporočil, da se na tekme vrača že na nedeljski slalom v Leviju na Finskem.

"V tem tednu sem poskušal vse, da bi smučal že v Leviju. Bili so vzponi in padci. V nekaterih trenutkih sem se počutil, kot da ne bo šlo. Po današnjem treningu na Reiteralmu smo se odločili, da bomo poskusili. V tem trenutku bi se še enkrat zahvalil svoji ekipi," je povedal šestkratni zaporedni zmagovalec svetovnega pokala.

Letalo iz Salzburga z 28-letnim Avstrijcem bo na Finsko poletelo danes popoldne. Še na začetku meseca je Hirscher govoril, da bi bila vrnitev v Leviju manjši čudež.

Hirscher je na tradicionalnem uvodnem slalomu sezone v Leviju zmagal v letih 2013 in 2016, v letih 2012 in 2014 je bil drugi. "Na Finskem uvrstitev ne bo v ospredju. Upam, da bom konkurenčen. Že to, da nastopam je ogromen napredek," je povedal Hirscher. Tekmeci po drugi strani menijo, da bo Hirscher že na začetku močan.

R. K.