Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Martin Fourcade je bil v tej sezoni svetovnega pokala z izjemo današnje tekme vedno na stopničkah in je zanesljivo spet osvojil veliki kristalni globus. Foto: EPA Dodaj v

Cvetkov do prve zmage, Faka na koncu pobralo

Fourcade prvič v sezoni brez stopničk

25. marec 2018 ob 13:59,

zadnji poseg: 25. marec 2018 ob 14:43

Tjumen (Rusija) - MMC RTV SLO

Rus Maksim Cvetkov je gledalcem v Tjumnu priredil veliko zabavo in na zadnji tekmi biatlonskega svetovnega pokala, preizkušnji s skupinskim štartom, slavil prvo zmago kariere.

Drugo mesto je s slabimi tremi sekundami zaostanka osvojil Norvežan Erlend Bjoentegaard (tako kot Cvetkov je bil brezhiben na strelišču), tretji pa je bil z dvema kazenskima krogoma še en Norvežan Johannes Thingnes Boe.

Jakov Fak je osvojil enajsto mesto. Streljal je odlično in brez napake, z zadnjega postanka je šel tretji, toda v zadnjem krogu mu je vidno zmanjkalo moči in tekmeci so ga zlahka prehitevali.

Martin Fourcade, skupni zmagovalec svetovnega pokala (že sedmič zapored), je prvič v sezoni ostal brez zmagovalnega odra. Osvojil je 19. mesto, potem ko je zgrešil štiri strele.

Fak je bil v svetovnem pokalu na koncu šesti, v pokalu narodov pa je Slovenija končala na odličnem osmem mestu.

Ob 16. uri tekma s skupinskim štartom čaka še biatlonke. V svetovnem pokalu vodi Finka Kaisa Mäkäräinen, ki ima pet točk prednosti pred Slovakinjo Anastazijo Kuzmino.

Skupinski štart 15 km (M): * 1. M. CVETKOV RUS 37:37,3 (0) 2. E. BJÖNTEGAARD NOR +2,7 (0) 3. J.-T. BOE NOR 16,6 (2) 4. B. DOLL NEM 22,1 (2) 5. H. L'ABEE-LUND NOR 22,1 (1) 6. T. BO NOR 22,2 (1) 7. L. HOFER ITA 22,9 (1) 8. J. KÜHN NEM 34,3 (2) 9. E. LESSER NEM 34,6 (2) 10. A. PEIFFER NEM 35,3 (2) 11. J. FAK SLO 37,3 (0) ... 19. M. FOURCADE FRA 1:11,2 (4) * - zgrešeni streli/kazenski krogi .

Svetovni pokal (22/22): 1. M. FOURCADE FRA 1.116 2. J.-T. BOE NOR 1.027 3. A. ŠIPULIN RUS 697 4. A. PEIFFER NEM 668 5. L. HOFER ITA 637 6. J. FAK SLO 602 ... 39. K. BAUER SLO 135 65. M. DOVŽAN SLO 36

T. O.