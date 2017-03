Dahlmeierjeva in Fourcade potrdila premoč

Klemen Bauer z 38 mestom do treh točk

4. marec 2017 ob 11:44,

zadnji poseg: 4. marec 2017 ob 13:29

Pjongčang - MMC RTV SLO

Laura Dahlmeier in Martin Fourcade sta zmagovalca zasledovalnih biatlonskih tekemi za svetovni pokal v Pjongčangu. Edini Slovenec Klemen Bauer je bil 38.

Dahlmeierjeva je prepričljivo zadržala prednost s šprinta in brez zgrešenega strela tekmice prehitela za več kot minuto. 23-letni Nemki, vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala, se je najbolj približala Finka Kaisa Mäkäräinen, ki je na drugo mesto napredovala s četrtega. Nepokriti je pustila dve tarči, obe na tretjem streljanju. Tretja je bila Francozinja Anais Bescond, ki je zgrešila en strel, in se na stopničke povzpela z osmega mesta.

Tik pod odrom za zmagovalce je pristala Norvežanka Tiril Eckhoff, ki se je na progo podala le osem sekund za Dahlmeierjevo, saj je bila v četrtek v šprintu druga. Tokrat je morala petkrat v kazenski krog. Tretja s šprinta, Francozinja Anais Chevalier, je s tremi zgrešenimi streli zdrsnila na 12. mesto. Čehinja Gabriela Koukalova je z 21. mesta napredovala na osmo. Slovenki Teja Gregorin in Anja Eržen sta bili predvčerajšnjim s 75. in 83. mestom prepočasni za uvrstitev na zasledovalno tekmo.

Bauer z 48. mesta do treh točk

Fourcade je pred zasledovalno tekmo štartal 45 sekund za vodilnim Julianom Eberhardom. Na strelišču je zadel vseh 20 tarč in slavil 34 sekund pred Antonom Šipulinom, ki je bil na strelišču prav tako brezhiben. Rus je bil pred zasledovalno tekmo šele na 23. mestu. Fourcade je v skupnem seštevku prednost prted drugim Šipulinom povečal na 366 točk. Eberhard je s tremi zgrešenimi streli zasedel zadnjo stopničko na zmagovalnem odru.

Klemen Bauer je zgrešil po enkrat leže in stoje in z 48. mesta prišel na 38., kar pomeni tri nove točke v svetovnem pokalu. Za zmagovalcem je zaostal 3 minute in 41 sekund.

Zasledovalno, 10 km (Ž): * 1. L. DAHLMEIER NEM 27:58,0 (0) 2. K. MÄKÄRÄINEN FIN +1:12,6 (2) 3. A. BESCOND FRA 1:18,9 (1) 4. T. ECKHOFF NOR 1:32,0 (5) 5. S. DUNKLEE ZDA 1:32,5 (3) 6. F. HILDEBRAND NEM 1:42,7 (1) 7. J. DŽIMA UKR 1:56,6 (1) 8. G. KOUKALOVA ČEŠ 2:00,5 (2) 9. M. OLSBU NOR 2:04,1 (1) 10. P. FIALKOVA SLK 2:04,6 (2) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

Svetovni pokal (21/25): 1. L. DAHLMEIER NEM 1.023 2. G. KOUKALOVA ČEŠ 911 3. K. MÄKÄRÄINEN FIN 873 4. M. DORIN HABERT FRA 711 5. D. WIERER ITA 627 34. T. GREGORIN SLO 192 94. A. ERŽEN SLO 4

Zasledovalno, 12,5 km (M): * 1. M. FOURCADE FRA 31:24,2 (0) 2. A. ŠIPULIN RUS +34,5 (0) 3. J. EBERHARD AVT 36,7 (3) 4. S. EDER AVT 1:03,2 (2) 5. E. GARANIČEV RUS 1:09,5 (2) 6. S. DESTHIEUX FRA 1:13,5 (2) 7. D. LANDERTINGER AVT 1:20,3 (2) 8. B. DOLL NEM 1:20,4 (2) 9. L. BAILEY ZDA 1:20,6 (2) 10. L. HOFER ITA 1:20,6 (2) ... 38. K. BAUER SLO 3:41,8 (2) * - zgrešeni streli/kazenski krogi Svetovni pokal (21/25): 1. M. FOURCADE FRA 1.128 2. A. ŠIPULIN RUS 762 3. S. SCHEMPP NEM 673 4. J. EBERHARD AVT 621 . J. T. BOE NOR 621 44. K. BAUER SLO 128 93. L. OBLAK SLO 6 100. M. DRINOVEC SLO 2

M. R.