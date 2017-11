Damjan: Če bo tako kot po zmagi Kranjca v Ruki, takoj podpišem

Janus: Napake bo treba odpravljati

30. november 2017 ob 18:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po neprepričljivem uvodu v sezono v Wisli so se smučarski skakalci iz Ruke vrnili z zmago, za kar je poskrbel Jernej Damjan. Naslednja postaja lovcev na daljave je Nižni Tagil.

V Rusiji bosta dve posamični tekmi. Tekmovanje se bo začelo s petkovimi kvalifikacijami za sobotno tekmo. V soboto bo preizkušnja ob 16.15, dan pozneje pa ob 16.00. Goran Janus je v Nižni Tagil poleg zmagovalca Ruke odpeljal še Petra Prevca, Anžeta Semeniča, Anžeta Laniška, Tilna Bartola, Roberta Kranjca in Timija Zajca, ki je v moštvu zamenjal neprepričljivega Jurija Tepeša.

"Začetek sezone je bil zame vedno težak in skoraj vedno sem imel težave. Letos sem vse skupaj zastavil malce drugače. Začel sem razmišljati in početi marsikatero drugo stvar. Na neki način sem začel ustvarjati tudi že kariero po skokih. Mogoče je tudi ta varnost odločila. Ko si mlad in prihajaš v svetovni pokal, so ti skoki vse. Če pa to ni vse in imaš doma čudovito družino, delaš pri pokrovitelju kot jaz, je lažje biti sproščen," je o razlogih za uspeh spregovoril Damjan.

Skakalnica v Ruki mu ustreza

Na prvi tekmi v Wisli ga sploh ni bilo. Tekmo na Poljskem si je ogledal po televiziji, kot pravi, pa ne razmišlja, kaj bi bilo, če bi že tam nastopal. Z zanj značilnim pozitivnim pogledom na dogajanje je misli usmeril naprej proti Nižnemu Tagilu. Kot 34-letni Ljubljančan dodaja, bo recept tudi za naprej ostal enak – skakati želi čim bolj neobremenjen. Prav sproščenost vidi kot glavni razlog za dober začetek sezone in zaradi tega se s pritiskom ne bo obremenjeval: "Sproščenost je povezana z nešteto stvarmi. Na primer, odkar je v Ruki ledena smučina, mi skakalnica zelo ustreza. Odlično se počutim v počepu in precej lažje je tako biti sproščen. Na kakšni skakalnici, ki ti ni tako všeč, je to težje. Zame je izjemno težka skakalnica v Oberstdorfu. Imam sicer tam nekaj dobrih izidov, a na treningih sem zelo slab. Želim, da bi na čim več skakalnicah skakal, kot sem v Ruki."

"Poskusil bom skakati tako sproščeno, kot sem do zdaj, in nič komplicirati. Če pomislim na rezultate … Robi Kranjec je leta 2005 zmagal v Ruki, nato pa je bil na naslednji tekmi v Lillehammerju sedmi in je v časopisu pisalo "Kranjec le sedmi". Če bo to zame tokrat veljalo, takoj podpišem. Se ne obremenjujem. Svetovni vrh je res povsem skupaj. Če pogledamo rezultate, odločajo malenkosti in je dejansko prvih 20 sposobnih zmagati. Zadnji obisk Nižnega Tagila bom raje kar pozabil, ko sem imel težave s kolenom in sem se na 'puklu' skoraj raztreščil. Drugače pa mi je bilo kar všeč. Upam samo, da ne bo preveč pihalo, ker tam zna biti to težava," je dodal Damjan, ki je poleti za fizično pripravo skrbel sam, skakal pa je pod vodstvom trenerjev B-reprezentance Igorja Medveda in Jureta Šinkovca.

Damjan je v nedeljo zmagal drugič v karieri. Prvič je bil najboljši pred skoraj štirimi leti v Saporu, ko sta mu na odru za zmagovalce družbo delala Peter Prevc in Kranjec: "Zmagi sta si podobna le tako, da sta obe zmagi. Vedno pravim, da zmaga je zmaga, ampak v Saporu je bila res okrnjena konkurenca. Poleg tega smo bili na stopničkah sami Slovenci in je bil malce drugačen občutek. Takrat sem napadel s četrtega mesta, zdaj pa sem vodil in vodstvo tudi ubranil. Peter je na primer tega navajen, jaz pa ne in je bil res lep občutek."

Lani v Rusiji tekem ni bilo. Rusko prizorišče so z urnika umaknili, ker organizatorji niso namestili zaščitne mreže za veter in niso pravočasno zagotovili nagradnega sklada za tekmovalce. Organizacijo je lani nato prevzel Lillehammer, sicer pa so v preteklosti v Rusiji Slovenci že dobro nastopili. Pred dvema letoma je Prevc na drugi tekmi v Nižnem Tagilu zmagal. Prvič v sezoni se je tedaj povzpel na najvišjo stopničko, na koncu pa dvignil veliki kristalni globus.

Zanj Janus pravi, da je bolj sproščen, kot je bil lani, in da se vidi napredek pri skokih. Sicer z večino svojih varovancev glavni slovenski trener vendarle ne more biti zadovoljen. Tepeš, ki je dvakrat izpadel v kvalifikacijah, bo tako že treniral doma v Planici, kjer je skakal zdaj na 90-metrski skakalnici, prihodnji teden pa bo pripravljena tudi velika naprava. Kranjec, ki prav tako letos še ni osvojil točk, je še dobil priložnost za Nižni Tagil.

"Bomo videli. V Nižnem Tagilu smo vedno imeli dobre rezultate. Vse bo odvisno od dela. Napakice, ki se pojavljajo, bo treba odpravljati. Konkurenca me je presenetila. Izjemno je močna. Skače brez napak, mi pa jih delamo. Cilj za Rusijo je uvrstitev v deseterico in čim več skakalcev v finalu. Treba je iti sproščeno na tekmo in odpravljati napake," je pred potjo v Rusijo razlagal Janus.

Tilen Jamnik