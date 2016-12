Damjan se je z operacijo meniskusa znebil zavore

V Oberstdorfu pred dvema letoma deveti

26. december 2016 ob 20:01

Planica - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Jernej Damjan je v četrtek po le šestih treningih postal državni prvak v smučarskih skokih. "Sem sproščen in željan skokov. Nisem zasičen in nimam že vsega poln 'kufer'," je povedal za TV Slovenija.

33-letni Damjan je imel že v zadnjih dveh sezonah težave z meniskusom, poleti pa se je odločil za operacijo. "Zdelo se mi je, kot da bi me dve leti to motilo. Zdaj, ko je to v redu, so se tudi na skakalnici vrnili nazaj tisti stari pravi občutki."

Kakšne težave je sploh imel? "Imel sem nestabilno koleno, potem sem se začel opirati na drugo nogo in so bili tudi skoki nestabilni. Stalno je bila v meni prisotna zavora - podzavestno, tega niti ne čutiš. Da sploh ugotoviš, da je to tisto, kar te moti, se moraš zelo veliko poslušati in razmišljati," je pojasnil Damjan.

Ljubljančan je v svetovnem pokalu zadnjič tekmoval na finalu leta 2015 v Planici, v četrtek pa bo v Oberstdorfu med sedmerico Slovencev, ki začenjajo novoletno turnejo. Zmagovalec Sapora 2014 je bil na skakalnici pod Senčno goro leta 2004 in 2009 sedmi, pred dvema letoma pa deveti.

VIDEO Damjan se je z operacijo meniskusa znebil "bremze"

Miha Mišič, TV Slovenija; M. R.