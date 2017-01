Damjan tretji v kvalifikacijah Wisle

Domen Prevc prvi in drugi na treningu

13. januar 2017 ob 18:00,

zadnji poseg: 13. januar 2017 ob 20:22

Wisla - MMC RTV SLO

Na sobotni tekmi smučarjev skakalcev za svetovni pokal v Wisli na Poljskem bo nastopilo pet Slovencev.

Od sedmerice slovenskih orlov, ki so nastopili v kvalifikacijah, je bil s 132,5 metra dolgim skokom najboljši Jernej Damjan na tretjem mestu. Jurij Tepeš je zasedel šesto mesto, Bor Pavlovčič, ki prvič v tej sezoni skače med elito, je imel 15. izid kvalifikacij, Cene Prevc pa 16. Brez uvrstitve na tekmo sta ostala 17-letni debitant v svetovnem pokalu Aljaž Osterc (47.) in Anže Semenič (50.). Skakali so z osmega zaletišča. Kvalifikacije je dobil Nemec Richard Freitag (133 m).

Domen Prevc, ki je že imel zagotovljen nastop na tekmi, je s petega zaletišča pristal pri 125 metrih. Zelo dobro je skočil v obeh serijah treninga. V prvi seriji (131,5 m) je imel najboljši izid, v drugi (131,0) pa drugega. Zmagovalec novoletne turneje Kamil Stoch v kvalifikacijah ni skakal.

Peter Prevc se je po slabih izidih odločil, da v Wisli ne bo tekmoval. Privoščil si je krajši odmor. Na Poljskem ni niti Severina Freunda in Simona Ammanna.

Tekma bo v soboto ob 16.00 s prenosom na TV SLO 2 in MMC-ju od 16.35 dalje. V nedeljo ob isti uri bo še ena tekma.

Kvalifikacije: daljave točke 1. R. FREITAG NEM 133,0 129,3 2. A. STJERNEN NOR 133,0 125,8 3. J. DAMJAN SLO 132,5 125,4 4. D. KUBACKI POL 133,5 124,4 5. A. WELLINGER NEM 132,0 123,2 6. J. TEPEŠ SLO 130,0 122,6 7. J. ZIOBRO POL 126,0 122,0 8. J. A. FORFANG NOR 128,0 121,7 9. V. DE. SEVOIE FRA 126,5 120,7 10. S. LEYHE NEM 130,0 120,2 15. B. PAVLOVČIČ SLO 125,0 115,8 16. C. PREVC SLO 123,0 115,0

Brez uvrstitve na tekmo: 47. A. OSTERC SLO 115,0 97,5 50. A. SEMENIČ SLO 116,5 92,5

M. R.