Denar povozil športni boj na novoletni turneji

Zgodba Boštjana Reberšaka

5. januar 2017 ob 08:48

Innsbruck - MMC RTV SLO

Tretji epizodi 65. novoletne skakalne turneje v Innsbrucku bi lahko nadeli naslov: "Ko je denar pomembnejši od športa".

Da je šport velik biznis vemo že vrsto let in nenazadnje to dejstvo ne moti, dokler ni biznis pred športom. Na sredini tretji tekmi letošnje turneje z zgolj eno serijo, so gledalci videli le en skok prek velikosti naprave in zgolj 15 prek kalkulacijske točke, ki je na običajnih tekmah največkrat minimum za nastop v finalu.

V izteku skakalnice so mimo nas hodili brezvoljni skakalci, kislih nasmeškov, za nameček so nekateri z gestami nakazali, kaj si mislijo o tekmi. Še najbolj izviren je bil švicarski šampion Simon Ammann, ki je z gesto iz ekipnih športov pokazal na minuto odmora. Pa ni bila dovolj minuta, teh je bilo v maratonski prvi seriji na pretek. Tekma je trajala uro in pol, v tem času mnogokrat izpeljejo obe seriji.

Ko smo po tekmi klepetali z akterji, so vsi v en glas zatrjevali, da takšna tekma nima nobenega smisla. Peter Prevc, ki je na turneji ostal na devetem mestu, pa je imel še pred koncem serije, ko je korakal mimo nas, v mislih predvsem športni boj za zmago na turneji. "Jaz samo srčno upam, da bodo tisti, ki se borijo za skupno zmago na turneji, imeli enakovredne pogoje. Če bi veter odločil novoletno turnejo, ne bi bilo lepo ne za nas skakalce ne za gledalce. Če bi vodilni dobili enakovredne pogoje, bi bil jaz zadovoljen," je v duhu fair playa razmišljal Peter Prevc.

Peter na koncu ni mogel biti zadovoljen. In včerajšnji boj je bil daleč od športnega. Pribitki in odbitki pri veterni izravnavi ne povedo čisto nič. Koridor je bil nastavljen, žirija je tekmovanje izpeljala znotraj varnih razmer. Loterija, od katere je bil tokrat odvisen končni rezultat, je bila povezana s pomočjo vetra v spodnjem delu doskočišča. Na zmagovalnem odru sta tako ob zmagovalcu Danielu Andreju Tandeju, ki je prevzel vodstvo na turneji in v skupnem seštevku svetovnega pokala in je bil med srečneži, stala njegov rojak Robert Johansson in Jevgenij Klimov, ki sta bila doslej na tekmah svetovnega pokala najvišje na 13. oziroma 18. mestu.

Četrti Kamil Stoch je izgubil 8 točk in 3 desetinke v primerjavi s Tandejem v seštevku turneje, oboleli Stefan Kraft, ki je v podobnih razmerah kot najboljši Slovenec Peter Prevc tekmo končal tik pred njim na 18. mestu, dobrih 22 točk, pred tekmo četrti na turneji Marcus Eisenbichler pa že skoraj 29.

In ob vsem naštetem še odgovor, komu služi takšna tekma, ki ni niti regularna in je hkrati slaba reklama za smučarske skoke. Izključno organizatorju, ki je z izvedbo dobil plačane televizijske pravice. Pa smo pri denarju, ki je tokrat povozil, ali pa če želite, razbil športni boj na 65. novoletni turneji.

Boštjan Reberšak, Val 202