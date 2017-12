Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Denise Herrmann se je veselila druge zmage kariere. Foto: Reuters Sorodne novice Prvenec Herrmannove; Slovenki brez točk Dodaj v

Denise Herrmann najboljša tudi na zasledovanju

Anja Eržen in Urška Poje nenatančni na strelišču

3. december 2017 ob 13:15,

zadnji poseg: 3. december 2017 ob 13:46

Östersund - MMC RTV SLO

Nemka Denise Herrmann je v Östersundu po šprintu dobila tudi zasledovalno tekmo biatlonk za svetovni pokal. Drugo mesto je s 26 sekundami zaostanka osvojila Francozinja Justine Braisaz.

Anja Eržen in Urška Poje v vetrovnih razmerah na strelišču nista bili natančni in sta končali med 50. in 60. mestom.

Na zasledovalni tekmi se bodo danes pomerili tudi moški. Jakov Fak je bil na šprintu deseti.

Zasledovalno (Ž): 1. D. HERRMANN NEM 30:02,7 2. J. BRAISAZ FRA +25,8 3. M. OLSBU NOR 48,0

T. O.