Državna prvaka Timi Zajc in Ema Klinec, Peter Prevc deveti

Mešano ekipno tekmo je dobila Alpina

8. oktober 2017 ob 14:10

Kranj - MMC RTV SLO, STA

Timi Zajc (Ljubno BTC) in Ema Klinec (Alpina) sta v Kranju na skakalnici pod Šmarjetno goro osvojila naslova poletnih državnih prvakov v smučarskih skokih.

17-letni Zajc je vodil že po prvi seriji in je v finalu le še potrdil zmago. Drugi je bil Nejc Dežman (Triglav), tretji pa Tilen Bartol (Sam Ihan). Anže Lanišek je bil sedmi, branilec naslova Peter Prevc (Triglav) deveti.

"Želel sem si skočiti na zmagovalni oder, zmage pa nisem pričakoval. Dobro se je izšlo. Sezono sem odlično začel, na vsaki tekmi sem še nekaj dodal in jo takole odlično končal. Po prvi seriji sem bil še malce živčen, a ko skačeš dobro, te težko kaj vrže iz tira. Do zime si formo želim obdržati in jo še nadgraditi," je po prvem državnem naslovu v članski kategoriji dejal Zajc.

V ženski konkurenci je drugo mesto osvojila Nika Križnar (Alpina), tretje pa Urša Bogataj (Ilirija). Lanska prvakinja Maja Vtič (Zabrdje) je zasedla četrto mesto.

Mešano ekipno tekmo je dobila Alpina, za katero so skakali Nika Križnar, Rok Oblak, Ema Klinec in Tomaž Naglič.

