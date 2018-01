Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 7 glasov Ocenite to novico! Marcel Hirscher, ki mu paralelne tekme praviloma ne ležijo, je izpadel v četrtfinalu in osvojil peto mesto. Foto: Reuters Dodaj v

Dvometraš Zenhäusern prvič na slalomskem vrhu

Hirscher izpadel v četrtfinalu

30. januar 2018 ob 18:24,

zadnji poseg: 30. januar 2018 ob 19:28

Stockholm - MMC RTV SLO

Ramon Zenhäusern je presenetljivi zmagovalec paralelne tekme v Stockholmu za svetovni pokal v alpskem smučanju, medtem ko je pri ženskah slavila Nina Haver Loeseth.

Švicarski dvometraš je v finalu za skupno šest stotink ugnal favoriziranega Šveda Andreja Myhrerja, ki je prej smučal izjemno prepričljivo in s tehniko zbijanja vratic z obema rokama suvereno izločal tekmece.

Pri moških sta bila med nastopajočimi tako Marcel Hirscher kot Henrik Kristoffersen, medtem ko pri ženskah ni vodilne v svetovnem pokalu Mikaele Shiffrin, ki se že pripravlja na olimpijske igre in bo v sredo že odpotovala v Južno Korejo.

Kristoffersen se je poslovil že po osmini finala in osvojil 9. mesto, medtem ko se je Hirscher prebil v četrtfinale, kjer je bil zanj usoden Luca Aerni. Švicar je bil po dveh dvobojih hitrejši za osem stotink.

Hirscher je s 5. mestom tako v slalomskem kot v skupnem seštevku malce povišal prednost pred najbližjim zasledovalcem Kristoffersenom.

Za moške je bila to zadnja tekma pred olimpijskimi igram.

Slovenskih tekmovalcev v švedski prestolnjici ni bilo.

MOŠKI, polfinale:

AERNI (ŠVI/8) - MYHRER (ŠVE/4)

ZENHÄUSERN (ŠVI/11) - STRASSER (NEM/15)

Četrtfinale:

HIRSCHER (AVT/1) - AERNI (ŠVI/8)

YULE (ŠVI/5) - MYHRER (ŠVE/4)

MATT (AVT/3) - ZENHÄUSERN (ŠVI/11)

HARGIN (ŠVE/10) - STRASSER (NEM/15)

Osmina finala:

HIRSCHER (AVT/1) - NOEL (FRA/16)

AERNI (ŠVI/8) - FOSS SOLEVAG (NOR/9)

YULE (ŠVI/5) - SCHWARZ (AVT/12)

MYHRER (ŠVE/4) - NORDBOTT (NOR/13)

MATT (AVT/3) - NESTVOLD HAUGEN (NOR/14)

GROSS (ITA/6) - ZENHÄUSERN (ŠVI/11)

RYDING (VB/7) - HARGIN (ŠVE/10)

KRISTOFFERSEN (NOR/2) - STRASSER (NEM/15)

ŽENSKE, finale:

HOLDENER (ŠVI/3) - LOESETH (NOR/5)

Za 3. mesto:

HANSDOTTER (ŠVE/1) - VLHOVA (SLK/2)

Polfinale:

HANSDOTTER (ŠVE/1) - LOESETH (NOR/5)

HOLDENER (ŠVI/3) - VLHOVA (SLK/2)

Četrtfinale:

HANSDOTTER (ŠVE/1) - GALLHUBER (AVT/8)

LOESETH (NOR/5) - SCHILD (AVT/4)

HOLDENER (ŠVI/3) - GEIGER (NEM/11)

CURTONI (ITA/10) - VLHOVA (SLK/2)

Osmina finala:

HANSDOTTER (ŠVE/1) - STIEGLER (ZDA/16)

GALLHUBER (AVT/8) - FEIERABEND (ŠVI/9)

LOESETH (NOR/5) - TRUPPE (AVT/12)

SCHILD (AVT/4) - COSTAZZA (ITA/13)

HOLDENER (ŠVI/3) - DÜRR (NEM/14)

MEILLARD (ŠVI/6) - GEIGER (NEM/11)

SWENN LARSSON (ŠVE/7) - CURTONI (ITA/10)

VLHOVA (SLK/2) - WALLNER (NEM/15)

Meta Hrovat v Davosu odstopila

V Davosu se je začelo svetovno mladinsko prvenstvo. Dekleta, med katerimi so bile tudi štiri slovenske tekmovalke, so se pomerile na veleslalomu. Favorizirana Meta Hrovat, ki je nosila startno številko 1, je odstopila že na prvi progi, preostale pa so ostale izven trideseterice. V finalu se je Neja Dvornik povzpela z 38. na 32. mesto. Žana Ciglič je bila na koncu 45., Andreja Slokar pa je po 37. času prve proge na drugi odstopila. Zlato in srebro sta šla v roke avstrijskih predstavnic Julie Schieb in Katharine Liensberger, bron pa je osvojila Finka Riikka Honkanen. Dekleta imajo v sredo na sporedu slalom, na katerem bodo nastopile iste štiri slovenske tekmovalke.

T. O.