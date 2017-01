Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Ema Klinec je četrtič v karieri stopila na zmagovalni oder. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ema Klinec na drugi tekmi v Oberstdorfu le za Takanašijevo

Pet Slovenk do točk

8. januar 2017 ob 17:00,

zadnji poseg: 8. januar 2017 ob 17:57

Oberstdorf - MMC RTV SLO

Na drugi tekmi smučark skakalk v Oberstdorfu je Ema Klinec zasedla sijajno drugo mesto. Znova je bila prepričljivo najboljša Sara Takanaši.

Japonka je v močnem sneženju in vetru v prvi seriji skočila 124,5 metra. Ema Klinec je bila z najdaljšim skokom prve serije (127,5 m) le tri točke za Takanašijevo. V drugi seriji je s 115,5 m zadržala drugo mesto, vodilna v svetovnem pokalu pa je s 128 metri prišla do 49. zmage v izjemni karieri. Tretje mesto je zasedla Irina Avakumova.

Maja Vtič je v finalni seriji pridobila sedem mest in je končala na 13. mestu.

Končni vrstni red: daljave točke 1. S. TAKANAŠI JAP 124,0/129,0 263,0 2. E. KLINEC SLO 127,5/115,5 234,1 3. I. AVAKUMOVA RUS 112,5/124,5 223,7 4. J. ITO JAP 108,0/128,0 223,6 5. D. IRASCHKO AVT 117,0/117,5 223,4 6. M. LUNDBY NOR 121,5/114,0 217,0 7. S. WÜRTH NEM 119,0/112,0 210,6 8. C. VOGT NEM 117,5/113,5 210,3 9. C. HÖLZL NEM 111,0/121,0 206,9 10. K. ALTHAUS NEM 120,0/111,0 206,5 ... 13. M. VTIČ SLO 107,0/118,5 191,9 22. Š. ROGELJ SLO 107,5/ 99,5 156,0 27. U. BOGATAJ SLO 103,0/ 99,0 144,5 29. N. KRIŽNAR SLO 104,0/ 97,0 141,6 Brez finala: 34. E. LOGAR SLO 98,0 64,3

Po prvi seriji: daljave točke 1. S. TAKANAŠI JAP 124,0 127,6 2. E. KLINEC SLO 127,5 124,6 3. D. IRASCHKO AVT 117,0 111,8 4. N. ENGLUND ZDA 122,5 111,7 5. M. LUNDBY NOR 121,5 111,6 6. S. WÜRTH NEM 119,0 109,7 7. J. SETO JAP 121,0 106,7 8. K. ALTHAUS NEM 120,0 105,9 9. C. VOGT NEM 117,5 104,2 10. S.HENDRICKSON ZDA 115,5 100,4 ... 19. Š. ROGELJ SLO 107,5 83,1 20. M. VTIČ SLO 107,0 82,7 27. N. KRIŽNAR SLO 104,0 75,2 30. U. BOGATAJ SLO 103,0 74,4 Brez finala: 34. E. LOGAR SLO 98,0 64,3

A. G.