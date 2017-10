Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Pri ponovnem testiranju vzorcev, odvzetih na zimskih olimpijskih igrah v Vancouvru leta 2010, so našli sumljiv vzorec. Foto: Reuters Dodaj v

En primer dopinga v Vancouvru 2010, identiteta športnika še ni znana

Mok je še enkrat testiral več kot 1000 vzorcev z iger 2010

9. oktober 2017 ob 18:57

Lozana - MMC RTV SLO, STA

Mednarodni olimpijski komite je sporočil, da so pri ponovnem testiranju vzorcev, odvzetih na zimskih olimpijskih igrah v Vancouvru 2010, našli sumljiv vzorec.

Za zdaj Mok ne razkriva ne narodnosti ne spola športnika, pa tudi ne, v kateri panogi je nosilec spornega vzorca nastopal.

Mok je še enkrat testiral več kot 1000 vzorcev z zimskih iger izpred sedmih let. Takrat so jih odvzeli 1700, zdaj so se s sodobnimi tehnologijami lotili večine, osredotočili pa so se predvsem na dobitnike medalj in tudi na ruske športnike. Mok lahko vzorce hrani do osem let, ti iz Vancouvra bodo tako na voljo za dodatna testiranja še do februarja 2018.

Morebitni goljufi, ki so nedovoljena poživila jemali na igrah v Pekingu, so že "na varnem", bodo pa ponovno testirali še vzorce z olimpijskih iger v Londonu in Sočiju.

