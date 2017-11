Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 9 glasov Ocenite to novico! Dave Ryding ima priložnost za prvo zmago v karieri na tekmah svetovnega pokala. Foto: Reuters Dodaj v

Finale slaloma v Leviju

V vodstvu Britanec Dave Ryding, Hadalin brez finala

12. november 2017 ob 09:40,

zadnji poseg: 12. november 2017 ob 13:09

Levi - MMC RTV SLO

Po prvi vožnji moškega slaloma za svetovni pokal v Leviju vodi Britanec Dave Ryding. V finalu, ki se je začel ob 13. uri, ne bo nobenega Slovenca.

Ryding je vodil tudi januarja v Kitzbühelu, a bil na koncu drugi, kar je (na tekmah svetovnega pokala) njegova edina uvrstitev na stopničkeh. Tudi tokrat bo boj za zmago zelo napet. Felix Neureuther zaostaja 14 stotink, Henrik Kristoffersen pa na tretjem mestu 18 stotink.

Marcel Hirscher, šestkratni dobitnik velikega kristalnega globusa, se je po poškodbi gležnja ekspresno hitro vrnil v karavano in je presenetljivo že zdaj povsem konkurenčen, saj je četrti. Pred tekmo je Hirscher povedal, da bi bil vesel zgolj z uvrstitvijo v finale.

Štefan Hadalin s številko 47 ni smučal dobro, preveč napak je naredil in zaostal skoraj dve sekundi. Končal je na 41. mestu.

V finale, ki se je začel ob 13. uri, se nista prebila niti Žan Kranjec (55.) in Žan Grošelj (57.).

Vrstni red po prvi vožnji: 1. D. RYDING VB 50,29 2. F. NEUREUTHER NEM +0,14 3. H. KRISTOFFERSEN NOR 0,18 4. M. HIRSCHER AVT 0,46 5. A. MYHRER ŠVE 0,54 6. R. SCHMIDIGER ŠVI 0,61 7. M. SCHWARTZ AVT 0,62 8. S. FOSS SOLEVAAG NOR 0,67 9. M. MATT AVT 0,68 10. L. K. HAUGEN NOR 0,70 11. D. YULE ŠVI 0,72 12. M. HARGIN ŠVE 0,73 13. L. AERNI ŠVI 0,77 14. A. PINTURAULT FRA 0,78 ... 41. Š. HADALIN SLO 1,89 55. Ž. KRANJEC SLO 2,59 57. Ž. GROŠELJ SLO 2,74





T. O.