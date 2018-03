Flisar imel pred štartom "poln kufer" vsega, nato pa prišel do 3. mesta

Zmagal Kanadčan Drury

4. marec 2018 ob 09:22

zadnji poseg: 4. marec 2018 ob 11:35

Sončna dolina

Filip Flisar je na drugi tekmi v Sončni dolini v Rusiji prvič v sezoni smučal v finalu in na predzadnji tekmi svetovnega pokala v smučarskem krosu zasedel tretje mesto.

Zmagal je Kanadčan Kevin Drury, drugi je bil Švicar Jonas Lenherr, zmagovalec sobotne tekme. Flisar je v soboto obstal v osmini finala in zasedel 27. mesto.

Tokrat se je Mariborčanu izšlo bolje. V osmini finala je zmagal, potem ko je odlično štartal, v četrtfinalu in polfinalu pa je bil drugi. V četrtfinalu je najprej vozil na začelju skupine, naprej pa se je prebil z nekaj odličnimi zavoji pred zadnjo tretjino proge. V polfinalu je znova zaostal na štartu, nato pa kmalu švignil naprej. Obakrat je bil boljši le Drury.

Tudi v velikem finalu je začel zadržano, preostala trojica si je privozila nekaj metrov prednosti, ki pa jo je Slovenec v osrednjem delu nadomestil. Prehitel je Švicarja Armina Niedererja, pred zadnjim skokom proti cilju je poskušal priti tudi pred Lenherrja in Druryja, ki pa sta bila prehitra.

Vzel je malo drugačno linijo

"Tako to je v tem športu, včasih gre, včasih ne gre. Včasih se zagozdiš in je težko. Moram reči, da mi to tretje mesto pomeni kar veliko, spet sem prišel na zeleno vejo. Super je. Danes sem vzel malce drugačno linijo. Včasih ti uspe kakšna linija spontano in vidiš, da je hitra, česar prej nisi videl. Ko si zadaj, narediš neko linijo in vidiš, da je hitra, ko dohitevaš tekmece. To je prej težko naštudirati. Danes sem to videl in sem to izkoriščal. Sicer pa je bilo podobno kot včeraj, smučam vseskozi zelo podobno," je povedal Flisar.

"Pet minut pred štartom sem imel vsega še 'poln kufer'. Trening sem odpeljal tako slabo, da sem želel vse smučarske stvari kar nekam vreči in odnehati. Moram reči, da je bilo zelo težko. A tu mi pride prav ta moja 'uličarska glava'. Takrat, ko je najtežje, ne obupam. Včasih ne gre, a vse se obrne. Ne moreš kar pozabiti, kako se smuča," je še dodal.

V skupnem seštevku je Flisar zdaj po deseti tekmi od enajstih na 20. mestu. Največ točk ima Marc Bichofberger iz Švice, Francoz Jean Frederic Chapuis zaostaja 59 točk, Drury pa še pet točk več.

Finale svetovnega pokala bo 17. marca v Megevu v Franciji.



