Flisar že žanje sadove uspešnega hujšanja

Proga v Innichnu "brutalno ledena"

22. december 2016 ob 18:22

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Filip Flisar je po drugi zmagi v dveh dneh med razlogi za uspeh navedel tudi uspešne terapije bioenergije, ki so mu pomagale, da se je pobral po izčrpavajočem dogajanju dan prej.

"Danes je bilo lažje kot včeraj, ko sem doživel enega najtežjih tekmovalnih dni. Še sinoči sem bil popolnoma izčrpan, danes pa sem se po terapijah bioenergije pred tekmo odlično počutil, to počutje pa tudi prenesel na progo. V četrtfinalu sem se sicer ustrašil, ko mi je Bovolenta zaprl pot, da sem v ovinku šel povsem nizko. Takrat sem si rekel, ta bo pa težka, toda nato sem se malo na moč, malo na izkušnje izvlekel in vse se je srečno končalo," je povedal šampion smučarskega krosa, ki je v Innichnu v dveh dneh dobil obe preizkušnji svetovnega pokala.

Flisarju na začetku sezone ni šlo po načrtih, čeprav je vedel, da je dobro pripravljen. Zdaj se je odprlo in se je v skupnem seštevku prebil že na drugo mesto. In to na progi, ki mu ne ustreza najbolj: "Moram priznati, da mi ta proga kljub dvema zmagama ni všeč, je pa res, da zahteva veliko tehničnega znanja, še posebej ker je bila preparirana z vodo in brutalno ledena, kar pa mi ustreza. Dokazal sem, da lahko zmagujem tudi na progah, ki mi niso popolnoma pisane na kožo."

V vseh današnjih izločilnih bojih je bilo že po štartu večinoma jasno, da se pelje prvemu mestu naproti: "Jasno je, da ima veliko zaslug za uspeh moj start. V vseh vožnjah sem se po njem takoj prebil v vodstvo. Da sem tako dober na startu, je zasluga izgube kilogramov. Mislim, da sem shujšal za okoli osem kilogramov, kar se pozna na eksplozivnosti, zdaj je življenje veliko lažje."

T. O.