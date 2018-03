Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Martin Fourcade je v nedeljo v Tjumnu že sedmič dvignil veliki kristalni globus. Foto: EPA Dodaj v

Fourcade ostal brez uspešnega trenerja Bouthiauxa

Glavni trener je bil zadnjih enajst sezon

28. marec 2018 ob 19:21

Pariz - MMC RTV SLO

Sedemkratni zaporedni zmagovalec svetovnega pokala v biatlonu Martin Fourcade je ostal brez trenerja. Vodja francoske moške ekipe Stephane Bouthiaux je potrdil, da zapušča reprezentanco.

Francoska smučarska zveza konca sodelovanja z 52-letnim trenerjem še ni uradno potrdila. Na mestu prvega trenerja je Bouthiaux preživel zadnjih enajst sezon, v katerih je bil Fourcade razred zase. Slovo od članske reprezentance je uspešni trener, ki je bil zadnja leta neločljivo povezan s Fourcadom, napovedal že pred dnevi v pogovoru za časopis L'Equipe, v prihodnje se namerava posvetiti delu z mladimi v domačem Premanonu.

29-letni Fourcade je od leta 2012 osvojil sedem velikih kristalnih globusov, dobil je kar 74 tekem v svetovnem pokalu in lahko izboljša še številne rekorde, ki jih drži najboljši biatlonec vseh časov Ole Einar Bjoerndalen. Na olimpijskih igrah ima pet zlatih in dve srebrni medalji. V Pjongčangu je februarja osvojil tri zlate medalje (zasledovalna tekma, skupinski štart in mešana štefeta). Na svetovnih prvenstvih ima v zbirki že 25 medalj (enajst zlatih, deset srebrnih in štiri bronaste).

A. G.