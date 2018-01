Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 8 glasov Ocenite to novico! Martin Fourcade je zmagal na 10-kilometrski razdalji v Oberhofu. Foto: EPA Jakov Fak je v Oberhofu zasedel sedmo mesto. Foto: EPA Dodaj v

Fourcade spet najboljši v Oberhofu, Fak sedmi

Nastopili so štirje Slovenci

5. januar 2018 ob 14:20,

zadnji poseg: 5. januar 2018 ob 16:27

Oberhof - MMC RTV SLO

Jakov Fak, ki je prebolel virozo, je na šprintu v Oberhofu zasedel sedmo mesto. Na 10-kilometrski razdalji je zmagal Francoz Martin Fourcade.

Fourcade, ki je Oberhofu petič okusil slast zmage, je pred Norvežanoma Emilom Heglejem Svendsenom in Johannesom Thingnesom Boejem.

"Danes smo imeli vsi težave s težkimi razmerami, a vesel sem, da sem dobro nastopil. V zadnjem krogu je bilo zelo tesno, zato je bila tekma zelo napeta," je povedal zmagovalec, ki je s 66. zmago v karieri le še povečal prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Fak je bil na strelišču vnovič 100-odstoten, zadel je vseh deset strelov, slabši je bil v smučini, saj je sekunde izgubljal v primerjavi s tekmeci v zadnjem krogu, kjer običajno še pridobi kakšno mesto. S sedmim mestom je potrdil tretje mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala in si priboril lepo izhodišče za sobotno zasledovanje.

Klemen Bauer je spet izkoristil dejstvo, da v biatlonu točke svetovnega pokala osvoji kar 40 tekmovalcev, in si z 39. mestom po treh kazenskih strelih priboril dve. Mitja Drinovec je bil po dveh kazenskih krogih 62., Miha Dovžan pa je zgrešil štiri tarče in bil 85.

V soboto bosta v Oberhofu ženska in moška zasledovalna tekma.

Šprint, 10 km (M): * 1. M. FOURCADE FRA 25:03,43 (0) 2. E. H. SVENDSEN NOR +8,1 (0) 3. J. T. BOE NOR 10,2 (2) 4. T. BURKE ZDA 20,1 (0) 5. T. BOE NOR 26,9 (1) 6. L. HOFER ITA 46,7 (1) 7. J. FAK SLO 47,9 (0) 8. B. WEGER ŠVI 48,9 (1) 9. M. KRCMAR ČEŠ 54,3 (1) 10. D. PIDRUCHNY UKR 56,3 (1) ... 39. K. BAUER SLO 1:52,1 (3) 62. M. DRINOVEC SLO 2:38,1 (2) 85. M. DOVŽAN SLO 3:25,6 (4) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

SKUPNI VRSTNI RED Moški (9/26): 1. M. FOURCADE FRA 492 2. J.-T. BOE NOR 460 3. J. FAK SLO 342 4. A. ŠIPULIN RUS 282 5. S. SCHEMPP NEM 278 ... 42. K. BAUER SLO 59 79. M. DOVŽAN SLO 1

S. J.