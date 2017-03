Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Teja Gregorin (na fotografiji) je s Klemnom Bauerjem zasedla 18. mesto. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Francozom mešana štafeta, Slovenci na 17. mestu

Mešana ekipna tekma Hauserjevi in Ederju

12. marec 2017 ob 15:41

Kontiolahti - MMC RTV SLO

Biatlonci so imeli v Kontiolahtiju mešano ekipno tekmo, ki sta jo dobila Avstrijca Lisa Theresa Hauser in Simon Eder. Slovenija (Teja Gregorin in Klemen Bauer) je zasedla 18. mesto.

Slovenijo sta zastopala Teja Gregorin in Klemen Bauer. Na štartu je bilo 25 reprezentanc. Tekmo so odprla dekleta. Gregorinova je začela hitro in se do prvega strelskega postanka pomaknila v prvo polovico, nato pa je nekoliko zaostala in nadaljevala na 15. mestu, 23,9 sekunde za Kazahstanko Galino Višnjevsko.

Gregorinova se je izognila kazenskemu krogu

Na tem mestu je tudi predala, Bauer pa je na pot krenil 24,1 sekunde za kazahstansko reprezentanco, ki je bila poravnana z nemško. V nadaljevanju je na prvi strelski postanek zopet prišla velika skupina reprezentanc. Najhitreje je s streliščem opravil Američan Lowell Bailey. Bauer je nadaljeval z eno popravo, zdaj na 12. mestu, 21.7 sekunde za Američani. Po polovici tekme so vodilo Avstrijci pred Kazahstanci in Čehi. Bauer je stoje popravljal dvakrat in predal na 11. mestu, 30.7 sekunde za tem, ko je na pot krenila Avstrijka Lisa Theresa Hauser iz Avstrije, ki si je po prvem streljanju nabrala slabih 15 sekund naskoka pred tekmicami. Gregorinova je odlično tudi drugič opravila svojo nalogo leže in Slovenijo pomaknila na 9. mesto, 35.9 za vodilno reprezentanco. Hauserjeva je stoje sicer dvakrat popravljala, a reprezentančnemu kolegu kljub temu predala na prvem mestu. Gregorinovi v drugo stoje ni uspelo ponoviti dosežka izpred nekaj minut, saj je drugi in tretji strel zgrešila, vendar se s tremi popravami k sreči izognila kazenskemu krogu.

Bauerju ni uspelo uloviti in prehiteti tekmecev

Bauer je predala na 14. mestu. Ta je na pot krenil 1:04.3 za Avstrijcem Simonom Ederjem, ki je tekel sam v ospredju in po streljanju leže nadaljeval brez poprave. Ostale reprezentance so zaostajale že več kot 20 sekund. Na drugo se je prebila Francija. Slovenija je nazadovala, saj je Bauer drugi, tretji in četrti strel poslal mimo, vendar se je tudi on izognil kazenskemu krogu. Nadaljeval je na 15. mesto, zdaj 1:29.2 minute za Avstrijo. Eder je rutinirano opravil svoje delo tudi stoje in tekmo odločil še pred ciljem. Zato pa se je obetal ogorčen boja za ostali dve mesti na odru za zmagovalce. Bauer je moral stoje popravljati še dvakrat in nadaljeval na 18. mestu, a do 15. mesta so ga ločile zgolj tri sekunde. Za drugo mesto sta se na ciljni ravnini na koncu udarili Bailey in Nemec Roman Rees. Več moči je imel Američan.

Četrti so bili Francozi (Jean-Guillaume Beatrix/Anaïs Chevalier), Slovenija pa je končala na 18. mestu, 1:57.2 minute za severno sosedo. Bauerju na koncu na žalost ni uspelo poloviti in prehiteti nekaterih tekmecev pred njim.

Biatlon, Kontiolahti

Mešana ekipna tekma (6 + 7,5 km): * 1. AVSTRIJA 31:35,1 (0+5) Hauser/Eder 2. ZDA +32,8 (0+5) Dunklee/Bailey 3. NEMČIJA 33,3 (0+6) Dahlmeier/Rees 4. FRANCIJA 36,5 (0+8) 5. KAZAHSTAN 47,8 (0+7) 6. ČEŠKA 51,1 (0+8) ... 18. SLOVENIJA 1:57,2 (0+12) Gregorin/Bauer * - zgrešeni streli+poprave

