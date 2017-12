Freitag z osmega mesta na vrh, trije Slovenci med 13

Najboljši uvrstitvi v karieri Semeniča in Zajca

2. december 2017 ob 15:20,

zadnji poseg: 2. december 2017 ob 18:21

Nižni Tagil - MMC RTV SLO

Richard Freitag je novi vodilni v svetovnem pokalu, potem ko je zmagal na prvi tekmi v Nižnem Tagilu. V finalu so nastopili štirje slovenski skakalci. Na devetem mestu je končal Anže Semenič.

Nemcu, ki je na vrh skočil z osmega mesta, sta na odru družbo delala še Norvežana Daniel Andre Tande in Johann Andre Forfang. Po Japoncu Džunširu Kobajašiju v Wisli, ki ga v Rusiji ni, in Jerneju Damjanu v Ruki je Freitag tretji zmagovalec na tretji posamični tekmi olimpijske zime. Po Damjanovi zmagi na Finskem so v slovenskem taboru tokrat lahko zadovoljni z ekipnim dosežkom. Semenič je z devetim mestom popravil najboljšo uvrstitev v karieri. Pred tem je bil najvišje na desetem mestu pred dvema letoma v Planici.

Prvič v karieri je med dobitnike točk skočil Timi Zajc. 17-letni up slovenskih skokov je zasedel odlično 12. mesto. Tik za njim je končal Peter Prevc, ki je bil sicer po prvi seriji celo šesti in v igri za zmago, vendar slabše nastopil v finalu, vseeno pa prišel do najboljše uvrstitve v tej sezoni. Damjan je končal na 18. mestu. Znova sta brez točk ostala Anže Lanišek na 32. in Robert Kranjec na 45. mestu, Tilen Bartol, ki je na prvih dveh tekmah skakal v finalu, pa je bil tokrat 35.

V nedeljo bo v ruskem skakalnem središču še ena tekma, ki se bo začela ob 16.00.

Končni vrstni red: daljave točke 1. R. FREITAG NEM 135,0/137,0 267,5 2. D. A. TANDE NOR 141,0/134,0 266,9 3. J. A. FORFANG NOR 129,0/141,5 264.3 4. A. WELLINGER NEM 127,0/138,5 264,2 . S. KRAFT AVT 133,0/133,5 264,2 6. K. GEIGER NEM 131,0/131,0 259,8 7. G. DESCHWAND. ŠVI 137,0/128,5 250,3 8. M. FETTNER AVT 129,5/127,5 244,5 9. A. SEMENIČ SLO 130,0/131,0 243,9 10. P. ŽYLA POL 128,0/129,5 243,8 11. D. KUBACKI POL 126,0/130,5 242,7 12. T. ZAJC SLO 119,5/134,0 242,6 13. P. PREVC SLO 131,5/123,5 242,5 18. J. DAMJAN SLO 127,5/127,5 238,2 ------------- brez finala: ------------ 32. A. LANIŠEK SLO 122,0 107,6 35. T. BARTOL SLO 119,5 104,8 45. R. KRANJEC SLO 112,0 90,6

Po prvi seriji: daljave točke 1. K. GEIGER NEM 131,0 135,1 2. D. A. TANDE NOR 141,0 134,8 3. S. KRAFT AVT 133,0 133,0 4. G. DESCHWAND. ŠVI 137,0 132,1 5. P. PASCHKE NEM 130,0 131,0 6. P. PREVC SLO 131,5 129,5 7. M. FETTNER AVT 129,5 127.3 8. R. FREITAG NEM 135,0 126,1 9. K. STOCH POL 128,0 125,3 10. P. ŽYLA POL 128,0 124.4 ... 14. A. SEMENIČ SLO 130,0 121,5 16. J. DAMJAN SLO 127,5 120,0 27. T. ZAJC SLO 119,5 114,6 32. A. LANIŠEK SLO 122,0 107,6 35. T. BARTOL SLO 119,5 104,8 45. R. KRANJEC SLO 112,0 90,6

Tilen Jamnik