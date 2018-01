Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Predsednik OKS-a Bogdan Gabrovec ni želel napovedati števila kolajn slovenske odprave na olimpijskih igrah v Pjongčangu. Foto: www.alesfevzer.com Napako so naredili tisti, ki so na neprimeren, primitiven in nizkoten način naredili, kar so. Vpleten je bil tudi kakšen novinarski kolega, ki ni dojel teže dogodka in razsežnosti svojega dejanja, dokler se ni razplamtelo do tja, kot se je. Za Jakova upam, da bo to zdaj zanj le spodbuda, ne pa tudi negativen vpliv. Bogdan Gabrovec Vnovič je za celotno reprezentanco zelo pomembno tudi, da ima tako kot v Sočiju 2014 ali pa v Riu 2016 ob sebi tudi eno moštvo, ki nastopa v ekipnem športu. Foto: Drago Cvetanovič/HZS Sorodne novice Lovci na medalje želijo v Južni Koreji poravnati vse račune Slovenska bakla prispela v Maribor, letošnje Evropsko mesto športa Olimpijska bakla začela 20-dnevno pot po Sloveniji

Gabrovec: OKS z nominacijo Faka ni naredil napake

Hokej za odpravo zelo pomemben

30. januar 2018 ob 11:14

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Bogdan Gabrovec ni bil nikoli zadržan pri napovedih o dosežkih najboljših slovenskih športnikov na olimpijskih igrah.

Tokrat 64-letni Korošec sicer ni želel napovedati števila odličij, ki ga bodo Slovenci osvojili na igrah, sam pa je prepričan, da tudi tokrat uspeh ne bo izostal.

Nerealno pričakovati bero medalj izpred štirih let

"Veseli bomo. Kaj to pomeni po številu dobrih uvrstitev, ne bom napovedal, je pa dejstvo, da imamo možnost, da v vseh panogah dosegamo dobre izide. Pred petimi meseci sem povedal, da bodo naša strokovna vodstva dobro pravilno tempirala formo in če so, bodo najboljši izidi prišli prav na igrah. Prepričan sem, da se bo prav to zgodilo," je ob robu predstavitve v Ljubljani dejal Gabrovec, ki ve, da bi bilo nerealno pričakovati, da se ponovi osem kolajn z iger pred štirimi leti.

Vsaka uvrstitev med 10 je super

Nekdanji predsednik Judo zveze Slovenije je ob tem izpostavil, da ne štejejo le stopničke. "Vsaka uvrstitev na olimpijskih igrah do desetega mesta je super in to lahko doseže večina naših tekmovalcev. Na to kažejo tudi zadnji dosežki v večini disciplin. Je pa dejstvo, da športnike tam čaka nova tekma, da bodo tekmovali z bremenom časovne razlike, da je sneg drugačen kot v Evropi in tudi druge stvari so drugačne. Sam upam, da bodo na naši strani tudi višje sile in potem bomo dosegli najboljše, kar se da."

Vedno se pojavijo kritike

Gabrovec je stopil tudi v bran veliki ekipi, saj je bilo v zadnjih dneh tudi nekaj kritik, da je izbor preširok in da merila za nastop na igrah niso dovolj ostra. Nenazadnje gre za največjo slovensko odpravo na zimske igre, ki šteje kar 71 športnikov. "Vedno se pojavijo kritike. Hokej je pač ekipa s 25 tekmovalci. Če pa gremo na posamezne panoge, moramo zasledovati tudi zgodbo, da ni nujno, da bo športnik prav na igrah naredil največ. Nekateri so res v zrelih letih in je to zanje morda zadnja priložnost za vrhunski rezultat. A ponekod smo dali prednost mladosti in perspektivnosti." Kot pravi, je kar nekaj primerov, kjer je pretehtala perspektivnost: "Gledali pa smo tudi razvojno. Tak primer je sankanje, kjer ima tekmovalec samo mednarodno normo. A trudimo se, da ta šport ne le držimo nad vodo, ampak mu na ta način skušamo pomagati, da se razvije. Med sankači je vnema takšna, da bi jim po Katančevo lahko rekli le: kapo dol."



Vnovič je za celotno reprezentanco zelo pomembno tudi, da ima tako kot v Sočiju 2014 ali pa v Riu 2016 ob sebi tudi eno moštvo, ki nastopa v ekipnem športu. "Zanesljivo je hokej za odpravo zelo pomemben. Motivacija v ekipi je drugačna. Na nek način za njih živi celotna ekipa in obratno. Hokejisti navijanje na drugih tekmah vrnejo. Sam upam, da bo pravi duh v ekipi ne glede na zadnje dogodke, ki so vrgli malo sence na igre."

O izbiranju zastavonoše

Pri tem je imel predsednik OKS-a, ki je pred časom potrdil, da se bo na naslednji skupščini potegoval za nov mandat, v mislih zaplet okrog izbora nosilca zastave na odprtju in umik Jakova Faka kot možnega kandidata. Gabrovec trdi, da OKS z nominacijo Faka ni naredil napake. "Napako so naredili tisti, ki so na neprimeren, primitiven in nizkoten način naredili, kar so. Vpleten je bil tudi kakšen novinarski kolega, ki ni dojel teže dogodka in razsežnosti svojega dejanja, dokler se ni razplamtelo do tja, kot se je. Za Jakova upam, da bo to zdaj zanj le spodbuda, ne pa tudi negativen vpliv."

M. L.